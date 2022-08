Mercados de argentina caen por toma de ganancias y tendencia externa tras comentarios de powell

BUENOS AIRES, 26 ago (Reuters) - Los activos de Argentina operaban en baja el viernes por esperadas toma de utilidades, en momentos en que las plazas globales caían tras comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, que sugirieron que las tasas de interés seguirán subiendo en septiembre para contener la inflación.

Las acciones y los bonos del país sudamericano veían de una seguidilla de alzas por un mejor clima inversor luego de que el nuevo ministro de Economía, Sergio Masa, se comprometiera a bajar el déficit fiscal, fortalecer las reservas del banco central (BCRA), disminuir la tasa de inflación y dar un mayor impulso al comercio.

"Es indispensable, en situaciones como la que atraviesa Argentina, bajar la inflación de forma brusca. Que la inflación esté baja es una condición necesaria para la estabilización plena de la economía. Sin embargo, también se requiere que se estabilicen las cuentas públicas y externas, que la deuda pública sea sostenible", dijo el economista Martin Rapetti.

"Bajar la inflación no garantiza crecimiento. No te garantiza crecer un 4% todos los años. Es una condición necesaria, pero hay que hacer más tareas vinculadas al crecimiento económico. Hay que poner las variables en orden. Sin estabilizar es imposible, con estabilizar no alcanza", agregó.

Estimaciones privadas prevén una inflación superior al 90% para este año y un crecimiento económico del 3,4% en 2022.

* Los bonos en la plaza extrabursátil perdían un 0,8% promedio, luego de acumular una mejora superior al 4% en las anteriores tres sesiones de negocios. Operadores dijeron que los títulos en dólares marcaban la tendencia ya que las emisiones en pesos mantenían el interés de la plaza.

* El Ministerio de Economía licitará el lunes títulos del Tesoro con el fin de buscar financiarse por unos 89.000 millones de pesos para hacer frente a un vencimiento de letras 'Ledes'.

* El riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan subía 24 unidades, a 2.343 puntos básicos en el mediodía local (1545 GMT).

* "Es sabido que los problemas siguen y que falta resolver un montón de cuestiones, que van desde el déficit fiscal, hasta la matriz productiva. Hay mucho pendiente y se necesita un paquete de municiones robusto, con medidas que terminen de seducir y de darle convicción a este mercado que recién está entrando en calor", señaló Gonzalo Gaviña de Portfolio Personal Inversiones.

* En la ronda bursátil, el índice líder Merval perdía un 2,05%, a 139.848,60 puntos, luego de marcar un nivel máximo histórico de 143.246,85 unidades tras los primeros negocios. El Merval venía de acumular una mejora del 9% en la semana.

* Por su parte, en la plaza cambiaria, el peso interbancario se depreciaba 0,20%, a 137,65/137,67 unidades por dólar en un circuito con liquidez controlada por el banco central.

* "El banco central mantiene su saldo positivo en el mercado de cambios. Con compras más bien menores, pero cambiando el signo de sus intervenciones respecto a principios de mes. Estas adquisiciones no le permiten -aún- dar vuelta el negativo mensual" de unos 530 millones de dólares, dijo la correduría StoneX.

* La moneda local en los segmentos alternativos caía a 298,7 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) y mejoraba a 284,6 en el denominado "dólar MEP" , mientras que en el marginal se negociaba en alza a 290 por dólar.

(Reporte de Walter Bianchi, Con la colaboración de Hernán Nessi Editado por Jorge Otaola)