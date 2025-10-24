Mercados de Argentina encaran con cautela recta final hacia elecciones legislativas del domingo

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 24 oct (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban el viernes dentro de un contexto tenso y expectante de negocios a la espera del resultado de los comicios legislativos que se celebrarán el domingo y que marcarán el nivel de apoyo a la actual gestión del libertario Javier Milei.

La elección de medio término, donde el oficialismo buscará incrementar su participación en el Congreso para llevar adelante sus ortodoxos y duros cambios en la economía, es considerada clave para el futuro de la actual política económica.

"Llegamos al último día de mercado antes de las legislativas con una contienda técnicamente empatada entre LLA (el oficialismo La Libertad Avanza) y FP (la oposición Fuerza Patria) más aliados", estimó Delphos Investment.

Recientemente, Argentina y Estados Unidos firmaron un intercambio de monedas 'swap' por US$20.000 millones y buscan acordar con bancos un fondo de rescate por otros US$20.000 millones.

Este inusual apoyo estadounidense no logró disipar las tensiones del mercado y el peso argentino alcanzó niveles mínimos históricos que obligó al Banco Central (BCRA) a desprenderse de reservas, ya que la cotización tocó la parte superior de su banda de flotación divergente.

El peso en el segmento mayorista subía un leve 0,13% a 1485 por dólar a las 1345 GMT, luego de renovar en los primeros negocios su piso récord de 1492,5 unidades. El techo de la banda de flotación vigente para este viernes se ubica en 1492,55 pesos por dólar.

El analista Salvador Vitelli estimó que el BCRA "actualmente estaría vendido en unos 6900 millones de dólares aproximadamente" mediante el circuito de futuros, para frenar la devaluación de la moneda.

El mercado se mantiene cauto y expectante a potenciales cambios en la política económica tras los comicios, aunque desde el Gobierno descartaron un giro en el rumbo.

"El mercado encara la última jornada preelecciones legislativas, con el foco no sólo en los resultados en sí sino en qué implicancias podría tener éste en materia de demanda de pesos, divisas, riesgo país y el resto de las variables macro-financieras", señaló el Grupo SBS.

La plaza accionaria operaba con una mejora del 1,6% en su índice líder S&P Merval, al tiempo que los bonos soberanos mostraban una leve caída promedio en la preapertura del mercado extrabursátil.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)