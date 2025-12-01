Mercados de Argentina encaran diciembre con optimismo, miradas puestas en reservas del Banco Central

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - En la recta final hacia fin de año los activos de Argentina mantienen un marcado sesgo positivo ante mejores perspectivas para que el gobierno de Javier Milei ahonde en sus políticas ortodoxas, aunque el escaso nivel de reservas del banco central (BCRA) enciende luces amarillas.

El mandatario libertario, que se impuso en elecciones legislativas, busca aprobar leyes en materia de reformas tributaria, laboral y previsional, entre otras.

"Argentina transita el cierre de 2025 en un equilibrio macroeconómico inestable, pero sorprendentemente calmo", afirmó la consultora Qualy.

"Esta estabilidad superficial se apoya, más que en fundamentos económicos sólidos, en una combinación de apoyo político externo, disciplina fiscal estricta y expectativas favorables tras el triunfo legislativo del oficialismo", señaló.

El Gobierno estadounidense otorgó al país austral un 'swap' de monedas por US$20.000 millones en un gesto de apoyo hacia la actual administración libertaria.

Las reservas internacionales del BCRA totalizaban 40.314 millones de dólares al viernes, aunque las reservas netas se encuentran en terreno negativo según analistas.

"Si bien el Tesoro argentino compró estimativamente algo menos de US$300 millones en noviembre, es importante destacar que la cobertura vendida entre Lelink y futuros bajó aproximadamente US$6.000 millones", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"Así, el Tesoro y BCRA en su conjunto están menos vendido en dólar, algo siempre positivo, aún cuando las compras en el MULC (mercado único de cambios) no sean cuantiosas", explicó.

Este lunes el BCRA debe afrontar un pago de US$1.000 millones de Bopreal 2026 y en enero el Tesoro cancelará otros US$4.500 millones de bonos Globales y Bonares.

En la plaza cambiaria, el peso se mantenía estable a 1.451 por cada dólar, ubicándose dentro de la banda de flotación vigente para este lunes de entre 925,53 y 1.511,48 pesos por dólar, mientras que los negocios a futuro se pactaban a 1.476 unidades para fin de año.

"El Gobierno apuesta a la demanda estacional de pesos de diciembre para empezar a comprar reservas sin presionar ni en el tipo de cambio ni en la demanda de títulos del Tesoro", dijo la consultora Eco Go.

"Por ahora, sin una oferta firme más allá de la generada por la colocación de las empresas, sólo puede realizar compras pequeñas, también limitado por la falta de recursos para poder comprarlas desde el Tesoro", afirmó.

En el mercado bursátil, el índice accionario líder S&P Merval perdía un 0,65% hacia las 1445 GMT, tras mejorar un 9,59% durante la semana pasada y finalizar noviembre con un avance del 0,79%.

En el mercado de bonos soberanos los principales activos mostraban una leve trayectoria alcista en la preapertura de los negocios, con un riesgo país que se mantenía en torno de las 650 unidades, dijeron operadores.

"En acciones vamos a un mercado muy alcista, que seguramente nos dejara con buenas utilidades de cara a los próximos 45 días", mientras que "los instrumentos financieros en pesos lucen poco atractivos, pero muchos operadores han tomado caución al 18% anual, y se han colocado a tasas superiores al 30% anual, con una brecha más que interesante", dijo el analista Salvador di Stefano.

