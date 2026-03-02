Mercados de Argentina golpeados por conflicto bélico en Oriente Medio

BUENOS AIRES, 2 mar (Reuters) - Los mercados argentinos operaban el lunes con marcada cautela ante el derrumbe de las plazas globales por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la perspectiva de una guerra regional prolongada y con ramificaciones, desde el comercio mundial a la inflación.

Un aumento en la aversión al riesgo y rapidez de liquidez en cartera dominaban la escena.

"La situación actual demanda una gestión de cartera defensiva pero ágil", afirmó IOL, y agregó que "la clave de las próximas jornadas será la capacidad de China para intervenir diplomáticamente y la rapidez con la que Estados Unidos pueda asegurar la libertad de navegación".

"Mientras la incertidumbre sobre una respuesta terrestre o ataques a infraestructuras petroleras aliadas persista, la volatilidad será la norma", agregó.

El transporte marítimo a través del estrecho entre Irán y Omán, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial, así como grandes cantidades de gas, se paralizó casi por completo después de que varios buques en la zona fueron alcanzados por la respuesta de Irán en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel.

En Buenos Aires, el índice accionario S&P Merval ganaba un 0,4% hacia las 1340 GMT, alentado por la mejora en acciones energéticas dada la escalada en los precios del petróleo a nivel mundial que provocaron un salto del 4,6% en las acciones de la petrolera estatal argentina YPF.

Por su parte, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local operaban con bajas en la preapertura, con un riesgo país en alza que se ubicaba en torno a las 590 unidades.

En la plaza de cambios, el peso interbancario caía un 0,85% a 1.410 por dólar, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas.

"El Gobierno apunta a suavizar las condiciones de liquidez en un contexto de actividad débil, lo que podría limitar la suba de tasas y sostener un piso para el tipo de cambio", estimó Capital Markets Argentina.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)