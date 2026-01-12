Mercados de Argentina operan con selectividad tras pagos de obligaciones de deuda

BUENOS AIRES, 12 ene (Reuters): los mercados financieros de Argentina operaban sin una tendencia firme de negocios el lunes en momentos en que los inversores revisan alternativas de inversión luego de que el país asumiera sus compromisos de deuda lo que da un panorama más calmo para el corto plazo.

El viernes se realizó el pago de cupones por unos US$ 4.300 millones a tenedores de bonos soberanos y se cancelaron otros US$ 2.500 millones a Estados Unidos por las divisas utilizadas de un swap para estabilizar la economía previo a elecciones legislativas.

"Ahora los ojos están puestos en si hay reinversión del cupón", dijo Wise Capital.

Tras los primeros negocios el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires caía un leve 0,15% a las 1345 GMT, luego de ganar un 1,18% durante la semana pasada, mientras que los bonos en la plaza extrabursátil operaban con equilibrio en general, comentaron operadores.

Se aguarda que el Tesoro anuncie este lunes las condiciones para la licitación prevista para el miércoles, en la que se enfrentan pagos por unos 9,6 billones de pesos, comentaron analistas.

"Hacia adelante, ganancias adicionales en el índice (Merval) se podrían asociar a la continuidad de la reducción del costo de capital. Aunque deberían tenerse en cuenta casos puntuales por potenciales diferenciaciones a nivel empresas/sectores", dijo la consultora Quantum.

"Si bien hay empresas que están alineadas en precios con otras comparables de la región, la recuperación reciente y las perspectivas favorables, en un contexto de continuidad del equilibrio fiscal y ordenamiento macro en general, podrían significar un proceso de mayor convergencia en el índice, y en algunos papeles en particular", señaló.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario operaba con baja del 0,14% a 1.467 unidades por dólar, al tiempo que los negocios a futuro mostraban valores de 1.600 pesos por dólar para la liquidación a finales de mayo.

Dentro de una nueva fase de su programa monetario, el banco central (BCRA) cerró la primera semana del año con compras de divisas en el mercado por 218 millones para acumular reservas.

