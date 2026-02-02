Mercados de Argentina operan dispares tras vencimiento deuda con FMI

BUENOS AIRES, 2 feb (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban con dispares tendencias el lunes luego de que el ministro de Economía Luis Caputo confirmara que el país afrontara vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencieron con el inicio de febrero.

Argentina enfrenta el primer vencimiento del año con el FMI por unos US$880 millones, frente a un total anual de unos US$4.700 millones.

"El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEGs. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos", dijo Caputo en la red social X.

"Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado", explicó el ministro.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló compras de divisas en el mercado por US$1.159 millones en enero para afianzar sus reservas que totalizan unos US$44.502 millones al viernes, según datos provisorios.

El índice accionario S&P Merval caía un 1,43%, luego de ganar un 4,85% en enero, mientras que los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local operaban con leve trayectoria alcista.

"La emisión de deuda de Ecuador y apreciación de monedas emergentes son dos factores que ayudan (al mercado local)", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"El primero ayuda a la compresión del riesgo país, siendo Ecuador un país comparable con Argentina en los mercados. Mientras que lo segundo ayuda al tipo de cambio real multilateral. Con ello, el rally de bonos tiene más combustible", estimó.

En el segmento cambiario, el peso interbancario operaba con baja del 0,28% a 1.451 unidades por dólar, un 8,05% por debajo del límite superior de la banda de flotación de 1.567,85 unidades vigente en la fecha.

Por su parte, el riesgo país de Argentina se mantenía en torno a los 495 puntos básicos hacia las 1400 GMT.

"El riesgo país logra mantenerse debajo de ~500 pb., a la espera de evaluar la estrategia de financiamiento en medio de expectativas por una posible ventana para avanzar con un plan de ¨liability-management¨ (gestión de pasivos)", dijo el economista Gustavo Ber.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)