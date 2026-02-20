Mercados de Argentina operan equilibrados tras triunfo oficialista en Congreso

BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - Los mercados argentinos iniciaron el viernes su operatoria con equilibrio en general luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la madrugada una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei.

La medida ahora deberá ser ratificada por la Cámara Alta para convertirse en ley.

"La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei ha reabierto un debate profundo no solo en el plano social, sino también en el financiero", dijo Ion Jauregui de ActivTrades.

"Más allá del contenido técnico de la norma, el mercado está evaluando algo más amplio: si este movimiento refuerza la credibilidad del programa económico o si, por el contrario, añade un nuevo elemento de incertidumbre estructural", agregó.

Tras los primeros negocios, el índice accionario S&P Merval porteño ganaba un 0,53%, luego de dispararse un 4,26% en la víspera.

Por su parte, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local operaban equilibrados, con un riesgo país en torno a las 515 unidades hacia las 1345 GMT.

"El riesgo país regresó a la zona de 500 a 520 puntos básicos tras haber perforado los 500 y alcanzado los 484 puntos, mínimo de la era Milei -y mínimo desde el 11 de junio de 2018-", recordó Emilio Botto de Mills Capital Group.

"El movimiento se alinea con una corrección generalizada del 'equity' y de los emergentes ante la rotación de carteras en el mercado estadounidense, más que con un deterioro específico de variables locales", estimó.

En el mercado de cambios, el peso mayorista se mantenía estable a 1.391 unidades por dólar, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)