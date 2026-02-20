Mercados de Argentina operan mayormente en alza tras triunfo oficialista en Congreso

BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - Los mercados argentinos operaban el viernes con selectivas mejoras en general luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la madrugada una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei

La medida ahora deberá ser ratificada por la Cámara Alta para convertirse en ley

"La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei ha reabierto un debate profundo no solo en el plano social, sino también en el financiero", dijo Ion Jauregui de ActivTrades

"Más allá del contenido técnico de la norma, el mercado está evaluando algo más amplio: si este movimiento refuerza la credibilidad del programa económico o si, por el contrario, añade un nuevo elemento de incertidumbre estructural", agregó

El índice accionario S&P Merval porteño ganaba un 0,92% pasado el mediodía local (1520 GMT) liderado por sociedades de buena liquidez y cotización externa, luego de dispararse un 4,26% en la víspera

Pese a las recientes alzas, el indicador bursátil pierde un 6,07% en lo que va del 2026

"El eje de la reforma (laboral) apunta principalmente a la formalización del empleo, por lo que su eventual contribución a la productividad y al crecimiento potencial tendría un correlato más claro en el mediano plazo que en el corto", estimó Portfolio Personal Inversiones (PPI)

Por su parte, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local operaban con leves y selectivas mejoras del 0,1% encabezados por las emisiones dolarizadas

El riesgo país argentino se mantenía en torno a las 515 unidades reflejando la cautela inversora pese a los avances en la gestión Milei, comentan operadores

"El riesgo país regresó a la zona de 500 a 520 puntos básicos tras haber perforado los 500 y alcanzado los 484 puntos, mínimo de la era Milei -y mínimo desde el 11 de junio de 2018-", recordó Emilio Botto de Mills Capital Group

"El movimiento se alinea con una corrección generalizada del 'equity' y de los emergentes ante la rotación de carteras en el mercado estadounidense, más que con un deterioro específico de variables locales", estimó

En el mercado de cambios, el peso mayorista se afianzaba un 0,22% a 1.388 unidades por dólar, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas

En la víspera el BCRA compró del mercado 76 millones de dólares, con lo que suma 2.245 millones de dólares desde la implementación de un nuevo esquema cambiario a inicios de año

"Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras promedio diarias de 68 millones de dólares", dijo Max Capital. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)