Mercados de argentina se fortalecen por buenas señales económicas

BUENOS AIRES, 8 abr (Reuters) - Los mercados argentinos se mantenían firmes el lunes como respuesta a expectativas positivas sobre el futuro de la economía doméstica, lo que dispara compras de oportunidad ante atractivos retornos.

El libertario Javier Milei, que asumió la presidencia en diciembre pasado, busca sanear las cuentas del país austral mediante un brusco recorte de gastos y una reorganización de la economía.

"Por lo pronto, el vértice del programa viene 'saliendo bien' en un contexto de retorno de la liquidez global que compra la historia detrás del ajuste, generando un derrumbe en el riesgo país desde los 2.600 puntos básicos a por debajo de 1.300 puntos y una nueva fiesta financiera que hoy no alcanza para abrir el crédito externo", dijo la consultora EcoGo.

En el mercado extrabursátil, los bonos soberanos subían en promedio un 0,6%, luego acumular un alza del 2,54% la semana pasada y de finalizar marzo con una fuerte mejora del 12,5%.

El riesgo país medido por el banco JP Morgan se ubicaba con una baja de 57 puntos básicos a 1.257 unidades pasado el mediodía local (1545 GMT), su nivel mínimo desde septiembre de 2020.

"Los activos financieros argentinos han mostrado una reacción positiva tras los primeros cien días de gestión de Milei, alcanzando niveles máximos en los precios de los bonos hard dollar (tanto ley local como extranjera) desde su emisión en septiembre de 2020 y en los activos de renta variable, que no se veían desde mediados de 2018", señaló IOL invertironline.

Por su parte, la plaza bursátil subía liderada por sociedades energéticas y financieras, lo que imprimía una mejora del 1,04% a 1.227.103,97 unidades en el índice líder S&P Merval .

"La zona de los 1.250.000 puntos (del índice bursátil S&P Merval) podría actuar como resistencia", estimó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Fuentes del mercado señalaron que el martes se realizaría el anuncio oficial de la venta de la operatoria del banco HSBC al local Galicia, controlado por el GFG. Las entidades no confirmaron la operación, que rondaría los 500 millones de dólares.

El mercado cambiario presenta una inesperada estabilidad, donde el peso interbancario operaba bajo un 'crawling peg' del 2% mensual a 864,50 unidades por dólar y en las plazas alternativas, ante vigentes estrictos controles, cotizaba a 1.039,50 por dólar en el bursátil 'contado con liquidación' (CCL) y a 988,50 en el llamado dólar MEP.

La liquidez de dólares en el mercado permitió al BCRA comprar el viernes 319 millones de dólares para sus reservas, cuyo saldo neto volvió a se levemente positivo.

"Esta fuerte aceleración (de compras oficiales) se explicaría por un incremento en la oferta de los exportadores, que llegó a tocar valores similares a los del período de liquidación de la cosecha gruesa", señaló Portfolio Personal Inversiones.

Agregó que "no obstante, esta vez el aumento no se explicaría por el agro, sino que, de acuerdo con expertos en el tema, se trataría de exportaciones del sector oil & gas, aunque no hay manera fehaciente de corroborarlo".

Los negocios cambiarios en la referencial plaza marginal o 'blue' se pactaban en promedio a 985 unidades por dólar, lejos de su piso histórico de 1.255 unidades anotado a finales de enero.

(Reporte de Walter Bianchi; con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)