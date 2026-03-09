Mercados de Argentina se mueven con cautela ante alza del petróleo por conflicto en Oriente Medio

BUENOS AIRES, 9 mar (Reuters) - La escalada bélica de Estados Unidos e Israel en Irán golpeaba el lunes los mercados argentinos ante la escalada en el precio del petróleo con sus consecuencias sobre la economía global.

Los inversores buscaban refugio en segmentos seguros para sus carteras cuando el precio del crudo subió este lunes por encima de los 119 US$ por barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022.

"La suba del petróleo "favorecerá las exportaciones de energía. Sin embargo, un contexto de mayor inflación global y tasas reales más altas castigará a las monedas emergentes y a los activos de alto rendimiento", dijo Max Capital.

"Esto afectará también al peso y a los bonos soberanos en dólares, arrastrados principalmente por la suba en la prima de riesgo", estimó.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganaba un selectivo 0,7% alentado por el alza de sociedades energéticas, donde las acciones de la petrolera estatal YPF escalaban un 2,1%.

El mercado extrabursátil local de bonos soberanos caía un 0,4% en promedio ante desarmes de posiciones, con un riesgo país argentino que se ubicaba en los 593 puntos básicos hacia las 1520 GMT.

"De cara a esta semana, será relevante continuar evaluando el desempeño de la deuda soberana argentina en dólares y compararlo con el resto de los 'bonos distressed' (de alto riesgo", dijo Portfolio Personal Inversiones.

"En particular, será clave observar con qué tono arrancan las primeras ruedas, si logran mostrar mayor resiliencia como lo hicieron durante buena parte de la semana pasada o si, por el contrario, extienden la corrección observada el viernes", agregó.

En la plaza cambiaria, el peso se depreciaba un 0,21% a 1419 unidades por dólar, con negocios para finales de agosto a 1611,5 unidades.

El banco central (BCRA) "tuvo que ofrecer (la semana pasada) cobertura cambiaria vendiendo bonos dollar linked, restringiendo así la liquidez del mercado, habiendo un salto en el volumen operado del bono 'D30A6'. Así, el shock externo se hizo sentir, pero menos de lo esperado", dijo Roberto Geretto de Adcap.

La entidad monetaria argentina acumula compras de dólares del mercado por 3005 millones en lo que va del año para afianzar sus reservas ante próximos vencimientos de deuda y cumplir metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Argentina tiene una meta para este año de acumular 10.000 millones de dólares. Argentina, los meses que son fuertes, básicamente es el segundo trimestre y digamos el cuarto trimestre, el tercero suele ser ligeramente deficitario, y el primer trimestre neutro", dijo el presidente Javier Milei en una entrevista.

"Solamente en lo que va del año ya Argentina acumuló 3000 millones de dólares. Es decir, en un mes que supuestamente era neutro, Argentina ya cumplió con el 30% de la meta", agregó y señaló que "es muy probable que Argentina sobrecumpla la meta de reservas ya para el segundo trimestre".

Para esta semana se aguarda el anuncio de la inflación de febrero donde analistas estiman que sería del 2,7%, según el último relevamiento del BCRA. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)