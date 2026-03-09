Mercados de Argentina se mueven con cautela ante escalada del petróleo por conflicto en Oriente Medio

BUENOS AIRES, 9 mar (Reuters) - La escalada bélica de Estados Unidos e Israel en Irán golpeaba el lunes los mercados argentinos ante la escalada en el precio del petróleo con sus consecuencias sobre la economía global.

Los inversores buscaban refugio en segmentos seguros para sus carteras cuando el precio del crudo subió este lunes por encima de los 119 US$ por barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022.

"La suba del petróleo "favorecerá las exportaciones de energía. Sin embargo, un contexto de mayor inflación global y tasas reales más altas castigará a las monedas emergentes y a los activos de alto rendimiento", dijo Max Capital.

"Esto afectará también al peso y a los bonos soberanos en dólares, arrastrados principalmente por la suba en la prima de riesgo", estimó.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganaba un selectivo 0,4% alentado por el alza de sociedades energéticas, donde las acciones de la petrolera estatal YPF escalaban un 2,8%.

En la preapertura del mercado extrabursátil local los bonos soberanos caían ante desarmes de posiciones, con un riesgo país argentino que se ubicaba en los 593 puntos básicos hacia las 1400 GMT.

Por su parte, el peso se depreciaba un 0,35% a 1421 unidades por US$, con negocios para finales de agosto a 1611 unidades.

El banco central (BCRA) "tuvo que ofrecer (la semana pasada) cobertura cambiaria vendiendo bonos dollar linked, restringiendo así la liquidez del mercado, habiendo un salto en el volumen operado del bono 'D30A6'. Así, el shock externo se hizo sentir, pero menos de lo esperado", dijo Roberto Geretto de Adcap.

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)