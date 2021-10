Mercados de argentina se mueven en medio de hipótesis a tres semanas de elecciones legislativas

BUENOS AIRES, 25 oct (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina se movían en medio de reacomodamientos especulativos de posiciones a pocas semanas de una elección legislativa de medio término considerada clave para el oficialismo, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

De mantenerse el resultado de los comicios primarios (PASO)realizados en septiembre, la coalición gobernante perdería su mayoría en el Congreso a manos de la oposición.

La atención de los inversores se centra en los recientes controles de precios para domar la elevada presión inflacionaria, que trepó al 3,5% en septiembre, y supervisiones cambiarias, en medio de un fuerte déficit fiscal alimentado por emisión monetaria y una lenta negociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Tan importante como que hará el Gobierno post-elecciones (donde declaran que intentarán evitar un salto cambiario) es cuánto podrán extender el camino elegido", dijo Roberto Geretto, economista de Fundcorp.

Por su parte, la consultora Delphos Investment estimó que "las nuevas medidas de congelamiento de precios parecen haber influido negativamente en las expectativas inflacionarias a mediano plazo y en la demanda de pesos".

* El índice líder S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 2,51%, a 89.080,96 unidades, a las 12.10 hora local (1510 GMT), tras marcar un valor techo de 89.166,91 unidades en la primera parte de la sesión y acumular una mejora de un 5,99 durante la semana pasada.

* En la plaza cambiaria, el peso interbancario se depreciaba un 0,09%, a 99,49/99,50 unidades por dólar, con el control del banco central (BCRA) con compras netas de dólares de sus reservas.

* "El BCRA compró reservas la semana pasada por 188 millones de dólares, a costa del mayor cepo que elevó la brecha cambiaria a casi el 100%, empresas denunciando faltantes de insumos y un dólar oficial que si sigue hasta diciembre devaluando un 1% mensual versus una inflación en 3% habrá acumulado un atraso del 15% durante el año", señaló Geretto.

* El peso argentino en el circuito marginal o "blue" se recuperaba un 0,78%, a 1905/193,5 por dólar, luego de caer un 2,1% el viernes a un piso histórico de 195 unidades para la venta. La brecha cambiaria ante la plaza interbancaria se ubica en 94,47%.

* Por su parte, la cotización del peso en las plazas alternativas financieras se ubica a 181,2 unidades en el bursátil "Contado con Liquidación" y a 180,1 en el denominado "dólar MEP".

* "Hay muchos diciendo 'se viene una devaluación'. El año pasado decían lo mismo, dijimos 'no', y no pasó. Ahora decimos lo mismo, 'no', no va a haber devaluación", dijo el fin de semana el ministro de Economía Martín Guzmán en la mesa de debate "Cómo salir de la trampa de la deuda externa".

* Los argentinos encuentran en el dólar una moneda dura que los refugia de la inflación y la devaluación del peso.

* El riesgo país medido por el banco JP.Morgan subía 10 unidades, a un nivel máximo histórico de 1.683 puntos básicos.

* Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local caían un 0,2% en promedio, en una plaza reducida y selectiva de operaciones, tras acumular una baja del 2,3% la semana pasada.

* "En los bonos juega otro tema, que es que aún no está claro si Argentina podría volver al mercado de capitales, más allá de un cambio de gobierno. Y aquí está la duda principal, ante la posibilidad de que volvamos a tener un evento de crédito, que no necesariamente tiene que ser un default, sino una reestructuración u otra cosa", dijo Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones.

"Por más que el contexto cambie y sea favorable, esto pesa sobre los títulos", afirmó.

(Reporte de Walter Bianchi; Reporte adicional de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)