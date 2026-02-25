Mercados de Argentina selectivos a la espera de nueva licitación de títulos

BUENOS AIRES, 25 feb (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban el miércoles con selectividad y sin mayores oscilaciones en sus valores, en una jornada donde el Tesoro licitará títulos para renovar vencimientos y tentar a fondos ociosos para reforzar reservas y cubrir pagos externos

La Secretaría de Finanzas licitará siete títulos para enfrentar vencimientos por unos 7,2 billones de pesos y ofrecerá un nuevo bono en dólares -Bonar 2027- que pagará intereses mensualmente, amortizando al vencimiento

"Los operadores están atentos a la colocación del 'Bonar 2027', la cual apuntaría principalmente a aprovechar el fuerte crecimiento de los depósitos en dólares, con la intención de tentar a los ahorristas a través de un instrumento corto que les permita rentabilizar sus ahorros", dijo el economista Gustavo Ber

"De lograrse satisfactorios resultados en las sucesivas licitaciones, lo cual resulta probable por las características intrínsecas del título, se podría ir avanzando en la refinanciación de vencimientos de julio sin acceder a los mercados internacionales, y en simultáneo con el objetivo de darle una mayor profundidad y desarrollo al mercado de capitales local", estimó

El cupón del 'Bonar 2027' será del 6% nominal anual y las emisiones serán de hasta US$250 millones por licitación. Hasta 150 millones en la subasta primaria y otros 100 millones adicionales al día siguiente al precio de corte de la subasta, con un máximo a emitir de 2.000 millones de dólares

La plaza cambiaria arrojaba un peso interbancario con baja del 0,54% a 1.388 por dólar sin presiones de coberturas, lo que mantiene la cotización en niveles máximos de cuatro meses y permite al banco central (BCRA) comprar divisas en el mercado para afianzar reservas

El BCRA, que en la víspera adquirió 48 millones de dólares, acumula fondos por 2.557 millones de dólares desde que se implementó una nueva política monetaria a inicios de año

"La posibilidad que el tipo de cambio aumente su volatilidad y perjudique los retornos de los instrumentos de pesos es acotada", estimó Neix Capital

"La volatilidad no solo no aumentó sino que disminuyó, lo cual mejoró el retorno de los instrumentos de pesos ajustados por la volatilidad del tipo de cambio", señaló

En este marco, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,8%, luego de una apertura levemente alcista, en una plaza que se mantiene atenta a los vaivenes del contexto estadounidense

Por su parte, los bonos soberanos extrabursátiles mostraban un comportamiento levemente alcista en torno al 0,2%, impulsados por compras puntuales ante toma de posiciones en emisiones de mediano plazo, comentaron operadores

El riesgo país rondaba equilibradas 540 unidades hacia las 15:10 GMT

"Si se mantiene el ritmo de acumulación de reservas y continúan las victorias legislativas que refuercen el programa macro (del Gobierno), el riesgo país debería volver a perforar los 500 puntos", estimó Emilio Botto de Mills Capital

"El movimiento reciente luce más como toma de ganancias que como un cambio de tendencia estructural", señaló

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)