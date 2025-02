mercados de argentina siguen bajo la sombra del escándalo 'criptogate'

(Actualiza data, agrega mercados, detalles y citas)

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - Los negocios financieros argentinos se movían en terrenos dispares el martes en medio del escándalo que involucra al presidente Javier Milei por la promoción de una dudosa criptomoneda, que derivó en una fuerte caída de los mercados en la sesión previa.

En medio de un revuelo político y una catarata de denuncias judiciales, la oposición anunció la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario ultraliberal, que aplicó un feroz ajuste tras asumir hace más de un año para estabilizar la tercera economía de Latinoamérica.

Los mercados retomaron la dinámica habitual de liquidez tras un feriado estadounidense el lunes, que contuvo de cierta manera el derrape de acciones y bonos domésticos, ante un riesgo país que pasaba a ceder 27 unidades hasta los 701 puntos básicos (1510 GMT).

"El escándalo de (la criptomoneda) $LIBRA sacudió al mundo y generó mucho revuelo", sintetizó el analista financiero Miguel Boggiano.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña se recuperaba un dinámico 3,7% antes de la media sesión, atado a la volatilidad de los ADRs argentinos en Nueva York que llegaban a perder hasta un 4%, luego de derrumbarse un 5,58% el lunes.

La deuda soberana extrabursátil mostraba una debilidad del 0,5% promedio por ofertas encabezadas entre títulos dolarizados y pegados al derrape del riesgo país que elabora el JP.Morgan.

Al cierre de los mercados el lunes, la calificadora S&P Global Ratings rebajó la nota soberana en moneda local de Argentina a "SD" y mantuvo la de moneda extranjera en "CCC".

La Justicia argentina investigará como presunta estafa el escándalo conocido como "criptogate", frente a lo Milei se defendió en declaraciones televisivas.

"No tengo nada que ocultar ni esconder (...) Yo no lo promocioné, no recomendé, (solo) lo difundí" la iniciativa de la criptomoneda para financiar proyectos de inversión. "Yo obré de buena fe (...) me comí un cachetazo (por querer ayudar)" y ahora "será la Justicia la que deba decidir", dijo el mandatario.

Mediante la intervención directa del banco central (BCRA), el peso mayorista cotizaba equilibrado a 1.058,5 por dólar , en un circuito cambiario con restricciones vigentes (cepo) y el temor latente de un incremento en la demanda de la divisa estadounidense por la inesperada crisis que envuelve a Milei.

Así, el peso en la influyente ronda marginal (blue) perdía terreno con el 0,4% hasta las 1.240 unidades, con selectividad en el bancario "CCL" a 1.211,3 unidades y a 1.205,4 en el bancario dólar "MEP".

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el "criptogate" al enfatizar que no hubo "dolo, ni delito, ni corrupción", y descartó que afecte las negociaciones con el FMI, que indicó que "están bien encaminadas", según una nota periodística en la que no dio más detalles.

En su cuenta de X agregó que "cuando los sólidos 'fundamentals' económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad".

El superávit gemelo, en lo fiscal y comercial, además de una baja de la inflación, son el sustento del Gobierno argentino desde la asunción en diciembre del 2023.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin y Lucila Sigal)