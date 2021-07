Mercados de argentina siguen en baja por desinterés inversor

BUENOS AIRES, 16 jul (Reuters) - Las acciones y los bonos de Argentina volvían a operar en baja el viernes ante el desinterés inversor que generan las dudas sobre el futuro de la economía domestica, al tiempo que el peso mantenía un controlado deslizamiento avalado por el banco central (BCRA).

La lenta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos 45.000 millones de dólares, las próximas elecciones legislativas de medio término y una dura pandemia de COVID-19 que golpea la economía, crean un clima apático a la hora de definir inversiones, señalan operadores.

"Argentina hoy no tiene la capacidad de pagar 45.000 millones de dólares en tres años. No hay forma de hacerlo. De modo que si no tuviésemos un acuerdo, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante", dijo el ministro de Economía Martín Guzmán en una entrevista con el periódico El Cronista.

"La estabilidad de la brecha cambiaria es un objetivo de la política económica", señaló el ministro.

* El peso en la plaza interbancaria caía un 0,03%, a 96,21/96,22 por dólar, con liquidez regulada por el banco central (BCRA) con compras o ventas de divisas de sus reservas. El BCRA acumula en lo que va del mes compras en el mercado mayorista por unos 900 millones de dólares, coincidieron operadores.

* "La estrategia de anclar el tipo de cambio oficial se va a sostener hasta las elecciones (legislativas que se celebrarán en noviembre)", dijo el agente de compensación y liquidación Neix.

* En los circuitos cambiarios alternativos, el peso operaba en baja a 168,34 unidades por dólar en el bursátil 'CCL' , a 166,85 en el denominado 'dólar MEP', mientras que en la franja marginal se mantenía equilibrado a 178 pesos por dólar para la venta.

* El índice accionario líder S&P Merval perdía un 0,34%, a 63.266,52 puntos a las 12.25 hora local (1525 GMT), tras caer un 0,74% en la sesión anterior.

* "El mercado accionario es muy chico y los negocios pasan principalmente por 'Cedears' (acciones extranjeras cotizando localmente)", dijo un operador.

* El referencial líder acumula un alza del 23,41% en lo que va del 2021, frente a una inflación del 25,3% en el primer semestre del año.

* Los precios minoristas de Argentina crecieron un 3,2% en junio y registraron un alza del 50,2% en los últimos 12 meses, dijo el ente de estadísticas.

"Luego de observar una inflación promedio del 3,8% en el lapso enero-junio, esperamos que esta se ubique en torno al 2,8% mensual promedio en el segundo semestre", dijo la consultora Ecolatina.

"Con estos números, la interanual se mantendrá en la zona del 50% durante los meses del segundo semestre y cerraría con una suba aproximada de 48% en 2021, dejando atrasos pendientes para el año entrante: difícilmente la inflación pueda perforar el 40% en el 2022", agregó.

* Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local perdían un 0,3% en promedio, con un riesgo país medido por el banco JP.Morgan que subía cinco unidades a 1.600 puntos básicos. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)

Reuters