Mercados de Argentina siguen en la mira central de los inversores

BUENOS AIRES, 5 nov (Reuters) - Los activos argentinos se mantuvieron en el radar de los inversores el miércoles ante un cambio en las expectativas el país luego que el libertario Javier Milei se impusiera en recientes elecciones de medio término, en una jornada donde el Tesoro licitaba títulos para cubrir vencimientos por unos 7,7 billones de pesos.

Una mayor presencia oficialista en el Congreso y acuerdos políticos con parte de la oposición son los puntos principales comprometidos para avanzar en profundos cambios que requiere la economía de Argentina.

"Tras el triunfo en las urnas, el Gobierno se apresta a impulsar, en un Congreso mucho más amigable, su agenda de reformas de segunda generación" dijo el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la privada Universidad de Belgrano.

"Dado que 2027 será un año marcado por la carrera electoral, las reformas deberían ser tratadas y aprobadas en el curso del año próximo", señaló.

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires borró una ganancia intradiaria y cerró con retracción del 1,06%, luego de caer un leve 0,3% en la víspera por toma de utilidades y tras dispararse un 69,31% en octubre como respuesta al resultado de los comicios legislativos del domingo 26. Por su parte, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local operaron con una mejora promedio del 0,5%, tras finalizar equilibrados el martes y mejorar casi un 20% el mes pasado.

"El resultado electoral consolidó las expectativas de gobernabilidad y dio lugar a un reacomodamiento financiero rápido, con una compresión del riesgo país y un fuerte repunte de los activos locales", dijo Emilio Botto de Mills Capital Group.

"El tono constructivo del mercado se apoya en tres pilares: la continuidad del orden fiscal, la evolución de las reservas y la expectativa de avances legislativos que otorguen anclaje a las reformas", señaló.

La licitación del Tesoro de la fecha comprendía ocho títulos con amortización a más largo plazo de lo habitual y la mirada del mercado estaba puesta no solo sobre el nivel de tasas, sino por qué tanta renovación (rollover) haya y por qué tanto pueda estirar vencimientos, dijo un analista.

"El nuevo contexto político y macroeconómico abre una incógnita hacia adelante: si las reformas avanzan y se consolida un marco de estabilidad, las posiciones estratégicas podrían comenzar a ganar protagonismo, dando lugar a un entorno de menor volatilidad y valuaciones más sostenibles", dijo Sergio González del agente de compensación y liquidación Cohen.

"El desafío para los inversores será discernir si este momento marca otra oportunidad táctica o el inicio de un cambio estructural más profundo en los activos argentinos", señaló.

El peso en la plaza mayorista de cambios se apreció un 0,55% a 1.452 por dólar, en el medio de la banda de flotación de la fecha de 933,63 unidades para la compra y 1.498,5 para la venta por parte del banco central (BCRA). Los negocios a futuro se pactaron con niveles levemente depreciados a 1.504 pesos por dólar para las liquidaciones a fin de año.

El apoyo estadounidense con un 'swap' por 20.000 millones de dólares y tratativas para acordar un fondo de rescate de bancos por otros 20.000 millones, tranquilizó a los inversores que buscaban coberturas en divisas.

El presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo viajarán esta tarde a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores internacionales.

La celebración del 'Día del Bancario' limitará las operaciones del jueves dado que las entidades permanecerán cerradas, por lo que Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) dijo que habrá actividad de negociación pero no de liquidación de activos.

