Mercados de Argentina sopesan REPO de banco central que despeja dudas sobre próximo pago de deuda

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban dispares el miércoles en una plaza que analiza el anuncio del Banco Central (BCRA) de concretar un REPO con bancos internacionales por US$ 3.000 millones, que despeja las dudas sobre el pago de vencimientos de deuda de esta semana.

El país austral deberá abonar el viernes un vencimiento de deuda por unos US$ 4.300 millones y enfrenta vencimientos por más de US$ 10.000 millones en el primer semestre del año, señalan analistas.

"El momento elegido para la operación (de REPO) no es casual. El año 2026 presenta un perfil de vencimientos exigente: la Argentina enfrenta compromisos por cerca de US$ 19.500 millones, con pagos relevantes concentrados en el arranque del año. En ese marco, reforzar las reservas no solo cumple un rol contable, sino que actúa como ancla de expectativas para los inversores", dijo Yanina Lojo, de la Consultora Lojo.

"La disponibilidad de divisas es una de las variables que el mercado sigue de cerca para evaluar la capacidad de pago y la estabilidad financiera y, en ese sentido, el REPO aporta previsibilidad y reduce tensiones en un calendario que, por sí solo, podría generar ruido", señaló.

En la plaza cambiaria mayorista, el peso operaba con baja del 0,24% a 1.471 unidades por dólar, un 4,36% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1.535,13 pesos para este miércoles.

La entidad monetaria, dentro de una nueva fase del programa monetario para acumular reservas, compró el martes del mercado US$ 83 millones, que se suman a los US$ 21 millones adquiridos el lunes. El BCRA no realizaba compras de dólares del mercado desde abril de 2025.

Un sondeo realizado por Reuters estima que el peso finalizará el año con una caída del 13,7% a 1.700 unidades por dólar.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,74% a las 1405 GMT en medio de una operatoria tranquila y en línea con la tendencia de los principales ADRs.

Por su parte, los bonos en la plaza extrabursátil local operaban equilibrados en general, comentaron operadores.

"Las últimas licitaciones con promedios de renovación más elevados y menores tasas también son una noticia positiva para un mercado que se había acostumbrado a una 'duration' muy corta y a tasas muy elevadas en gran parte del 2025", dijo CMA.

El Tesoro realizará este miércoles una operación de canje de la letra "dolar linked" con el objetivo de que el "roll over" de los instrumentos se realice con menor incertidumbre.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)