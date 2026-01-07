Mercados de Argentina sopesan REPO del Banco Central que despeja dudas sobre el pago de la deuda

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban dispares el miércoles en una plaza que analiza el anuncio del Banco Central (BCRA) de concretar un REPO con bancos internacionales por 3.000 millones de dólares, que despeja las dudas sobre el pago de vencimientos de deuda de esta semana.

El país austral deberá abonar el viernes un vencimiento de deuda por unos 4.300 millones de dólares y enfrenta vencimientos por más de 10.000 millones de dólares en el primer semestre del año, señalan analistas.

"El momento elegido para la operación (de REPO) no es casual. El año 2026 presenta un perfil de vencimientos exigente: la Argentina enfrenta compromisos por cerca de 19.500 millones de dólares, con pagos relevantes concentrados en el arranque del año. En ese marco, reforzar las reservas no solo cumple un rol contable, sino que actúa como ancla de expectativas para los inversores", dijo Yanina Lojo, de la Consultora Lojo.

"La disponibilidad de divisas es una de las variables que el mercado sigue de cerca para evaluar la capacidad de pago y la estabilidad financiera y, en ese sentido, el REPO aporta previsibilidad y reduce tensiones en un calendario que, por sí solo, podría generar ruido", señaló.

En la plaza cambiaria mayorista, el peso operaba con baja del 0,34% a 1.472,5 unidades por dólar, un 4,25% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1.535,13 pesos para este miércoles.

La entidad monetaria, dentro de una nueva fase del programa monetario para acumular reservas, compró el martes del mercado 83 millones de dólares, que se suman a los 21 millones adquiridos el lunes. El BCRA no realizaba compras de dólares del mercado desde abril de 2025.

Un sondeo realizado por Reuters estima que el peso finalizará el año con una caída del 13,7% a 1.700 unidades por dólar.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires caía un 3,5% a las 1510 GMT en medio de una operatoria oferente por tomas de utilidades, al tiempo que los bonos en la plaza extrabursátil local operaban con una mejora promedio del 0,2%.

"La baja del riesgo país termina siendo buena para el Merval porque baja la tasa de riesgo y mejoran las valuaciones", estimó un analista del mercado.

Por su parte, el riesgo país argentino se ubicaba en 554 puntos básicos, luego de tocar un nivel mínimo desde julio de 2018 en los 548 puntos tras el anuncio del REPO.

"Las últimas licitaciones con promedios de renovación más elevados y menores tasas también son una noticia positiva para un mercado que se había acostumbrado a una 'duration' muy corta y a tasas muy elevadas en gran parte del 2025", dijo CMA.

El Tesoro realizará este miércoles una operación de canje de la letra "dólar linked" con el objetivo de que el "roll over" de los instrumentos se realice con menor incertidumbre. (Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi Editado por Lucila Sigal y Maximilian Heath)