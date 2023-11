(Actualiza con datos de cierre y agrega citas)

Por Jorge Otaola y Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 23 nov (Reuters) - La plaza financiera de Argentina consolid贸 alzas el jueves por la esperanza inversora que el nuevo presidente Javier Milei encause el gasto p煤blico y avance en sus promesas de campa帽a frente a una galopante inflaci贸n y presi贸n devaluatoria.

El electo economista libertario sostuvo que aplicar谩 una terapia de "shock" para la resolver la crisis econ贸mica, con una inflaci贸n de tres d铆gitos, pobreza creciente y escasez de reservas en el banco central (BCRA).

Milei, que asumir谩 el 10 de diciembre, har谩 profundos recortes de gastos como parte de su plan "motosierra" para cortar el d茅ficit estatal. "No hay plata. No hay plata (...) Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a una hiperinflaci贸n y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes", agreg贸.

"Milei quiere ir r谩pido a una pol铆tica de 'shock' en todos los frentes. Por tanto, ser谩 importante la coherencia del plan macro para evitar un descontrol nominal de la econom铆a, y contar con el suficiente apoyo pol铆tico e institucional para poder implementar los cambios. Los riesgos no son menores y el final est谩 abierto, donde el deterioro econ贸mico no da lugar para segundas chances", dijo el economista Roberto Geretto.

Los mercados del pa铆s austral vienen de celebrar estas decisiones ante el marco populista de la actual gesti贸n deslucida de Alberto Fern谩ndez, una actitud profundizada mediante m煤ltiples beneficios por el ministro de econom铆a y candidato oficialista Sergio Massa con la idea de retener el poder.

Los bonos soberanos subieron un 1,7% promedio con el sustento de aquellos atados a la inflaci贸n y a la devaluaci贸n, luego de trepar un 9% entre martes y mi茅rcoles.

Argentina, la segunda mayor econom铆a de Sudam茅rica, est谩 luchando contra una inflaci贸n del 143% en los 煤ltimos 12 meses y reservas netas negativas del BCRA de unos 10.000 millones de d贸lares, m谩s 40% de la poblaci贸n que vive en la pobreza y una recesi贸n al acecho.

Milei derrot贸 el domingo pasado a Massa en balotaje, un castigo de los votantes al Gobierno de centroizquierda al que muchos culpan de impulsar la crisis con un alto gasto que brinda apoyo a millones de habitantes, pero ha probado ser insostenible.

El 铆ndice burs谩til S&P Merval gan贸 un 4,81%, tras tomas de ganancias intradiarias y anotar el r茅cord intradiario de 885.857,71 puntos con el liderazgo de las acciones petroleras, en particular de la estatal YPF. El S&P Merval acumula una subida del 36,26% en tres sesiones de negocios.

El 铆ndice viene "acelerando su impulso alcista tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo pasado. El Merval rompe por encima de los 800.000 puntos (...) y la pr贸xima zona de resistencia podr铆a estar en los 900.000 puntos", dijo Alexander Londo帽o, analista de ActivTraders.

El BCRA dej贸 en suspenso un incremento en su tasa de inter茅s de referencia y continuar谩 evaluando la situaci贸n econ贸mica para hacer alg煤n eventual ajuste en breve, dijo a Reuters una fuente oficial. El actual rendimiento se ubica en un 133% nominal anual para las 'Letras de Liquidez' ("Leliq").

La presi贸n cambiaria, junto a un estricto cepo para acceder a divisas, hizo que el peso mayorista cayera ligeramente a 357,1 por d贸lar, contra una moneda informal o "blue" con oscilaciones alcistas a 1.045 unidades y brecha del 192,6%.

Milei llega a la presidencia con el impulso de dolarizaci贸n de la econom铆a y la eliminaci贸n del BCRA.

"Si hay un redise帽o de la idea de la dolarizaci贸n esto no tiene que ver s贸lo con cuestiones t茅cnicas y con la falta de reservas para rescatar los pesos", dijo la Fundaci贸n Mediterr谩nea en un informe.

Se帽al贸 que "tambi茅n por el hecho que la composici贸n del Congreso, tal como qued贸 configurado para el 10 de diciembre en adelante, augura un filtro complejo. Habr谩 reformas que dif铆cilmente pasen".

Argentina elev贸 el jueves los impuestos aplicados sobre las compras en d贸lares realizadas con tarjetas bancarias y sobre las adquisiciones de divisas destinadas a ahorro con el fin de resguardar las reservas del BCRA.

Analistas de Morgan Stanley proyectan un ajuste cambiario de al menos un 80% en el tipo de cambio oficial en diciembre , con el nuevo Gobierno, y que era probable que el pa铆s negociara un nuevo 'Programa de Facilidades Extendidas' con el FMI "relativamente r谩pido" para evitar incurrir en atrasos en el cr茅dito vigente de 44.000 millones de d贸lares.

El peso argentino comercializado por las plazas electr贸nicas alternativas baj贸 a 1.040 por d贸lar mediante el burs谩til "CCL" y a 1.006 unidades en el d贸lar 'MEP'. Mediante estos segmentos se consiguen d贸lares a cambio de activos pesificados por el vigente cepo cambiario.

Los vol煤menes comercializados en general en el mercado dom茅stico tendieron al recorte este jueves por un feriado vigente en la influyente plaza de los Estados Unidos. (Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi; colaboraci贸n de Hern谩n Nessi; Editado por Lucila Sigal)