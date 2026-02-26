Mercados de Colombia caen con fuerza por liderazgo en encuesta de candidato de izquierda a Presidencia

BOGOTÁ, 26 feb (Reuters) - Los mercados de Colombia se desvalorizaban el jueves con fuerza afectados ‌por la aversión al riesgo ‌a ⁠nivel local derivada del resultado de una encuesta de Invamer que mostró al candidato de izquierda Iván ​Cepeda en ⁠el primer ⁠lugar en la intención de voto para las elecciones a ​la Presidencia.

El peso colombiano cerró con caída de 3,88% a 3.830 unidades ‌por dólar.

En la bolsa, el índice ​accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba ​4,4% a 2.278,80 puntos a media sesión.

En la misma línea, los referenciados títulos de deuda pública interna TES con vencimiento en 2032 y 2033 cotizaban con rendimientos superiores al 14%.

Así mismo, la prima de riesgo país ​de Colombia medida a través del Credit Default Swap (CDS) a 5 años, subía 10 ⁠puntos base hasta 218 puntos básicos, alcanzando un máximo no observado desde julio de 2025.

"Las ‌últimas encuestas que muestran al candidato de izquierda liderando la intención de voto introducen un componente adicional de depreciación. El mercado tiende a incorporar prima de riesgo ante escenarios percibidos como de mayor incertidumbre fiscal o regulatoria, lo que explica parte del repunte reciente", dijo Paula Chaves ‌analista de mercados de HFM.

La primera vuelta de las elecciones a la Presidencia ⁠se realizarán el 31 de mayo.

Al resultado de la encuesta ‌se sumó la intención del Gobierno de ordenar por ⁠decreto trasladar a la estatal Colpensiones unos ⁠6.750 millones de dólares de trabajadores actualmente administrados por los fondos privados de pensiones.

"Cepeda ha sido enfático en que continuaría con las políticas de Gustavo Petro que, a grandes rasgos, han representado para el país ‌una inflación persistente, altos niveles ​de déficit fiscal, de tasas de interés y, por lo tanto, mínimos de más de 50 años en la tasa de inversión", explicó el Banco de Bogotá en una ‌nota. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)