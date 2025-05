Mercados de la Argentina, expectantes a nuevas medidas que buscan atraer dólares atesorados

Buenos Aires, 21 mayo (Reuters) - La plaza financiera de Argentina se mantenía el miércoles atenta a una serie de medidas que analiza el Gobierno del libertario Javier Milei en búsqueda de la utilización de dólares sin declarar como ahorro frente a largos procesos de devaluación e inflación en la historia reciente. Según estimaciones privadas y públicas se calcula que los argentinos tienen guardados 'bajo el colchón' entre US$200.000 y US$400.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el martes en una disertación en el AmCham Summit que el Gobierno trabaja en un nuevo esquema para hacer circular los dólares atesorados, aclarando que no se trata de un blanqueo y que no tendrá topes. "El plan para monetizar la economía con la propuesta de que los argentinos retiren los dólares del colchón y realicen transacciones con ese dinero no termina de ponerse a punto", dijo Wise Capital. "De acuerdo con declaraciones del presidente Javier Milei 'todavía quedan cuestiones legales por definir'. Una falla en este sentido podría derivar en infinidad de demandas judiciales. Un aspecto controversial de la medida es que implicaría cambios en la declaración jurada del impuesto a las Ganancias", señaló. En la plaza cambiaria, el peso interbancario subía un leve 0,04% a 1143 por dólar hacia las 1415 GMT, en medio de una banda de flotación divergente entre 1000 y 1400 unidades fijada en abril tras la liberación del mercado. Por su parte, los negocios en el mercado informal o 'blue' mostraban valores estabilizados en torno a los 1175 pesos por dólar con reducido volumen. "El dólar continúa calmo y así es que gradualmente amaga con seguir camino hacia los 1100 pesos, dado que a la oferta del campo se suma un firme apetito por colocaciones en pesos", dijo el economista Gustavo Ber. "Dicha dinámica podría desembocar próximamente en una emisión 'peso-linked' para inversores extranjeros, entre ellos posiblemente fondos y 'hedge funds' especializados en apuestas en moneda local de (mercados) emergentes", estimó. En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires se mantenía en positivo con un 0,5% tras sus primeros negocios, mientras que los bonos en la ronda extrabursátil se mostraban equilibrados en la preapertura local. - Ver mayores alzas del S&P Merval - Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)