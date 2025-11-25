Mercados de la Argentina reacomodan precios selectivos tras feriados

BUENOS AIRES, 25 nov (Reuters) - La plaza financiera argentina retomaba sus negocios el martes con una esperada selectividad luego de dos feriados consecutivos, con diferentes alcances, que frenaron la dinámica operativa en medio de urgencias a afrontar por parte del Tesoro nacional.

Los bancos no atendieron al público ni viernes ni lunes último, mientras que la bolsa porteña permaneció cerrada con el inicio de esta semana, contracción que paralizó las transacciones cambiarias y de la deuda extrabursátil.

El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba apenas un 0,12% a las 1345 GMT, contra una caída del 3,12% luego que bancos internacionales desistieran de un megacrédito al Gobierno y previo al feriado nacional del lunes.

La atención de corto plazo está en la licitación del miércoles que afronta el Tesoro, siendo la última de noviembre con un menú de 10 instrumentos en pesos, ante vencimientos a renovar por 14,5 billones de pesos.

A su vez, el peso mayorista se depreciaba un 1,59% a 1.448 por dólar, lejos de las 1.508,48 unidades como punta vendedora de la banda de flotación divergente impuesta por el banco central (BCRA) para la fecha.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)