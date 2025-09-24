Mercados europeos caen ante el retroceso en los sectores financiero y bancario

24 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el miércoles como consecuencia de los descensos registrados durante la noche en Wall Street, con los valores financieros y bancarios a la cabeza de los descensos iniciales, aunque las ganancias de algunos valores relacionados con la defensa ayudaron a limitar las pérdidas. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,5% y se situaba en 552,5 puntos a las 0714 GMT. La mayoría de las bolsas regionales también bajaban, con el índice de referencia italiano a la cabeza de las pérdidas. Los grandes bancos cedían un 0,9%, con el alemán Deutsche Bank, el británico Barclays, el francés Société Générale y el danés Sydbank cayendo más de un 1% cada uno. El subíndice de servicios financieros también caía un 1,1%. El índice de defensa ganaba un 0,8% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que cree que Ucrania podría recuperar todo el territorio ocupado por Rusia y que Kiev debería actuar ya.

Los principales índices de Wall Street cayeron el día anterior ya que los inversores analizaban las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que dio pocas indicaciones sobre la futura trayectoria de los tipos de interés. Entre los valores más bajistas, la alemana Lanxess perdía un 5,2% después de que Deutsche Bank rebajara su calificación del fabricante de especialidades químicas de "comprar" a "mantener".

(Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición en español de María Bayarri Cárdenas)