Mercados europeos cierran al alza tras recorte de tasas de la Fed; decisión de banco central suizo

Por Purvi Agarwal, Ragini Mathur y Nikhil Sharma

11 dic (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el jueves, tras una serie de sesiones con pocos movimientos, ya que los inversores acogieron con satisfacción el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y evaluaban la decisión de política monetaria del Banco Nacional de Suiza.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,5%, a 581,17 puntos, tras un inicio de sesión apagado en medio de una renovada preocupación por las elevadas valoraciones de las tecnológicas tras los fuertes planes de gasto en inteligencia artificial del gigante de la computación en nube Oracle.

* Las principales bolsas regionales subieron, con el CAC 40 de Francia ganando un 0,8% y el FTSE 100 de Londres sumando un 0,5%.

* En el STOXX 600, al menos 19 sectores cotizaron al alza, con el optimismo derivado de la reunión de la Reserva Federal, en la que recortó las tasas en 25 puntos básicos. Sin embargo, el banco central advirtió contra nuevas reducciones a corto plazo hasta que haya más claridad en el mercado laboral.

* Los inversores también ven más probable que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se convierta en el próximo presidente de la Fed, un escenario que podría llevar a más recortes de tasas el año que viene.

* Por otra parte, el Banco Nacional de Suiza mantuvo la tasa de interés oficial en 0% y afirmó que el reciente acuerdo para reducir los aranceles de Estados Unidos sobre los productos suizos había mejorado las perspectivas económicas, aunque la inflación se ha quedado algo por debajo de las expectativas.

* El franco suizo se apreció un 0,25% frente al euro.

* Por su parte, el índice bancario regional ganó un 1,7%. Exane BNP Paribas respaldó a prestamistas como Unicredit e ING, afirmando que están preparados para generar una rentabilidad media sobre el capital tangible (ROTE) superior al 16% en 2027.

* Unicredit subió un 2,4% e ING sumó un 2,2%. BBVA subió un 2,3% tras completar el programa de recompra.

* También surgieron preocupaciones para el sector después de que el Banco Central Europeo propuso simplificar la regulación bancaria, pero no abordó el alivio de las cargas financieras generales de los prestamistas.

* Los índices centrados en la construcción y los viajes subieron alrededor de un 1,8% cada uno. El índice más amplio del lujo subió un 0,6%, tras tres días consecutivos de pérdidas. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)