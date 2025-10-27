Mercados festejan triunfo de Milei en legislativas de Argentina

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - Los mercados de Argentina se disparaban el lunes tras la inesperada consolidación del oficialismo en las elecciones legislativas celebradas en la víspera en el país austral, lo que aventura una profundización de la política ortodoxa.

En los primeros negocios las acciones subían casi un 20% y el peso se apreciaba un 10% reflejando el optimismo inversor.

En un sorpresivo resultado de las urnas, el presidente de derecha Javier Milei se impuso de manera contundente en unos comicios legislativos en los que buscaba mejorar su presencia en un Congreso dominado por la oposición para avanzar con su plan económico ultraliberal.

"El oficialismo obtuvo una victoria contundente a nivel nacional, superando las expectativas de la mayoría de las encuestas, incluso imponiéndose en la provincia de Buenos Aires", dijo Max Capital.

"Para el Gobierno, el resultado implica una recuperación plena de la iniciativa legislativa, alcanzando más de un tercio de la Cámara de Diputados por sí solo y casi un tercio del Senado, donde sumó 13 senadores", señaló.

En el mercado de cambios, el peso mayorista se apreciaba un fuerte 10,52% a 1350 por cada dólar, manteniéndose dentro de la banda de flotación divergente vigente para la fecha de 936,45 y 1494,04 donde debe participar el banco central (BCRA).

La semana pasada, el Tesoro estadounidense intervino en la plaza cambiaria local con fuertes compras de pesos para sostener su paridad. El Tesoro americano vendió unos US$2100 millones en la ronda argentina desde un reciente acuerdo con el Gobierno de Milei.

Argentina y Estados Unidos firmaron un intercambio de monedas 'swap' por 20.000 millones de dólares y buscan acordar con bancos un fondo de rescate por otros 20.000 millones de dólares con el fin de sostener las actuales políticas impulsadas por el mandatario liberal.

La plaza accionaria se disparaba un 19,17% en su índice líder S&P Merval hacia las 1350 GMT, liderada por la mejora anotada en papeles de buena liquidez con cotización externa como los rubros energéticos y financieros.

Operadores dijeron que el riesgo país argentino se desplomaba hacia la zona de 650 puntos básicos, desde unas 1200 unidades la semana previa.

(Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)