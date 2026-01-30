Mercados financieros de Argentina cierran enero impulsados por renovados alicientes

BUENOS AIRES, 30 ene (Reuters) - La plaza financiera de Argentina despedía este viernes un primer mes del año con dos respaldos clave para la renovación de inversiones e incremento de liquidez: crecimiento de reservas internacionales y caída del riesgo país

El Banco Central (BCRA) acumula compras por US$1.136 millones en enero para hacer saltar sus reservas a US$46.240 millones, el mayor volumen desde que el presidente libertario Javier Milei asumió en diciembre de 2023

A su vez, el índice del riesgo país elaborado diariamente por el banco JP.Morgan quebró a la baja esta semana la línea de los 500 puntos básicos, situándose en el menor nivel en casi ocho años

En este contexto, el peso mayorista se depreciaba un 0,28% a 1.448,5 por dólar a las 1335 GMT y arrastraba en el mes una mejora del 0,45%, cuando analistas proyectan una inflación ligeramente por arriba del 2,5% en enero

"El BCRA desaceleró el ritmo de compras de divisas en un contexto en el que las monedas de los mercados emergentes se están apreciando de manera generalizada; es decir, cuando podría haber ido contra el viento y acelerado la acumulación de reservas", remarcó en un informe Adcap Grupo Financiero

"Consideramos que esta recalibración refleja un mayor énfasis en el vértice de la 'actividad' dentro del trilema de política económica (...) En este contexto, el Tesoro logró renovar el 124% de los vencimientos en la última licitación (de deuda interna), absorbiendo alrededor de 2 billones de pesos y volviendo a tensionar las tasas de fondeo", acotó

El índice accionario S&P Merval subía un 0,49%, para ganar en enero el 5,54%, y los bonos soberanos extrabursátiles proyectaban una ligera mejora en la preapertura, tras acumular un alza del 4,4% en el mes

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán inquietan a los mercados globales, pero fortalecen los precios del oro, y esto ayuda a elevar la valuación de las reservas del BCRA por su tenencia del metal

"Se acerca la posibilidad que Argentina aproveche el apetito por (títulos) emergentes para despejar los vencimientos de próximos años", remarcó el economista Gustavo Ber

Y acotó que "dicho proceso (con baja del riesgo país) permitiría también retroalimentar la estrategia de acumulación de reservas, pilar para que las apuestas sobre los activos financieros se hayan reanudado con mayor decisión en las últimas semanas"

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)