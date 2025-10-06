Mercados franceses y el euro caen ante el colapso del Gobierno francés

LONDRES, 6 oct (Reuters) -

Las bolsas y los bonos franceses se desplomaban, mientras que el euro caía el lunes, tras la del

primer ministro

Sébastien Lecornu ante la creciente presión de los diputados de izquierda sobre sus planes presupuestarios, sumiendo a la segunda mayor economía de la zona euro en una crisis aún más profunda. El CAC 40 de París caía un 1,5%, convirtiéndose en el índice con peor comportamiento de Europa, mientras las acciones bancarias sufrían un fuerte revés, dejando a BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole con una caída del 4-5%. El euro perdía un 0,7% en el día, hasta US$1,1665.

Los bonos franceses se veían presionados, lo que provocaba una subida de 7,4 puntos básicos del rendimiento de la deuda de referencia a 10 años

, hasta el 3,585%. Esto situaba la prima que exigen los inversores por mantener deuda francesa, en lugar de deuda alemana con calificación triple A, en 86,58 puntos básicos, el nivel más alto desde enero de este año.

Este diferencial alcanzó un máximo en 2012 de 90 puntos básicos en noviembre pasado. (Información de Amanda Cooper y Dhara Ranasinghe; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de María Bayarri Cárdenas)