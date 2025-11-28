MERCADOS GLOBALES: Acciones acaban noviembre en terreno más firme por apuestas sobre tasas de la Fed

Por Amanda Cooper

LONDRES, 28 nov (Reuters) -

Las bolsas mundiales iniciaron el viernes una agitada última sesión del mes, en la que un problema en el operador bursátil CME Group interrumpió la negociación de una serie de futuros sobre divisas, materias primas, bonos del Tesoro y acciones, mermando aún más la liquidez del mercado.

* La interrupción en los centros de datos de CME se produjo en una jornada en la que los inversores estadounidenses están regresando de la festividad del Día de Acción de Gracias para una sesión reducida. * El índice paneuropeo STOXX 600 operaba plano, acumulando un alza semanal del 0,5%, lo que supone su peor resultado mensual desde junio, pese a haber tocado máximos históricos hace un par de semanas. * El índice S&P 500 se encamina a su primer descenso mensual desde abril, con una caída del 0,4% en noviembre, aunque se ha recuperado de los mínimos de dos meses de hace una semana, que implicaban un desplome mensual del 5%.

* Noviembre fue inusualmente agitado para la renta variable mundial, ya que la preocupación por las altísimas valoraciones de las acciones tecnológicas ha sacudido los mercados, mientras que un cierre del Gobierno de Estados Unidos no finalizó hasta después de un récord de 43 días. El bitcóin, un buen reflejo del apetito por el riesgo de los inversores, ha caído un 16% en el mes.

* La falta de datos económicos por el cierre del Gobierno ha hecho que la Reserva Federal se muestre cauta sobre una mayor flexibilización de la política, pero varios pesos pesados de la entidad expresaron su apoyo a un recorte de tasas el próximo mes, lo que fue fundamental para la recuperación de las acciones. * "Normalmente se espera volatilidad en septiembre y octubre; la hemos tenido en noviembre, pero hemos recuperado la mayor parte", dijo Samy Chaar, economista de Lombard Odier. "Estábamos valorando la probabilidad de un recorte en diciembre en torno al 30% y ahora estamos por encima del 80%. Y creo que esta es una razón de peso para el repunte de final de mes".

* Según CME FedWatch, los futuros de los fondos de la Fed apuntan a una probabilidad del 85% de que haya un recorte de tasas el mes que viene, lo que supone un cambio radical respecto al 30% de una semana antes. * En el mercado de divisas en general, el dólar subía frente a una cesta de seis destacadas divisas, pero se encaminaba a su mayor caída semanal desde julio, lo que le dejaría casi sin cambios en el mes. * El yen cotizaba estable a 156,37 unidades por dólar, tras rebotar desde el mínimo de 10 meses de 157,9 registrado la semana pasada. Los inversores están pendientes de la intervención de las autoridades japonesas, tras semanas de intentos para frenar la incesante caída de la divisa. * El euro restaba un 0,2%, a 1,157 dólares, acumulando una mejora del 0,3% en el mes.

* Los precios del crudo subían, pero siguen en camino de un cuarto mes consecutivo de pérdidas, mientras Estados Unidos presiona por el plan de paz para la guerra de Ucrania. * Los precios del oro al contado sumaban un 0,2%, a 4.166 dólares la onza, elevando la ganancia mensual al 4,5%, a cierta distancia aún del máximo histórico de 4.381 dólares.

