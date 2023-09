(.)

Por Sinéad Carew

NUEVA YORK, 27 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales bajaban el miércoles, prolongando la fuerte caída de la ronda previa, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedía tras alcanzar su nivel más alto desde 2007.

* Por su parte, el dólar operaba en máximos de 10 meses, empujando al euro a mínimos de casi nueve meses y manteniendo al yen en territorio de intervención, ya que los inversores apuestan a que la economía estadounidense soportará mejor unas tasas de interés más altas que sus competidores.

* Las acciones y los bonos han caído en las últimas semanas, a medida que los inversores se preparaban para la perspectiva de que los banqueros centrales mantengan las tasas "más altas durante más tiempo" de lo previsto, en un intento de aplastar la inflación de sus economías.

* Además de las preocupaciones sobre las tasas, los inversores también están pendientes de las huelgas de los trabajadores del sector automovilístico de Detroit y de la incertidumbre sobre un posible cierre del Gobierno estadounidense en los próximos días.

* "Después de las ventas extremas de los últimos días, que culminaron el martes, la gente piensa que hemos llegado a un punto de capitulación, por lo que están buscando gangas", dijo Robert Pavlik, de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut.

* No obstante, indicó que no cree que el mercado haya tocado fondo todavía. "Estamos en la cúspide, pero aún no hemos llegado. Todavía tenemos muchos vientos en contra: la huelga del sector automotriz, la posibilidad de un nuevo cierre del Gobierno, tasas más elevadas (...) y el petróleo cotizando por encima de los 90 dólares el barril", afirmó.

* Los principales índices de Wall Street avanzaban menos de un 0,2% y el paneuropeo STOXX 600 restó un 0,2%. La medida de acciones mundiales de MSCI cedía un 0,11% tras caer un 1,2% el martes, encadenando su noveno descenso diario consecutivo, con un declive acumulado del 4,7% desde principios de septiembre.

* En el Tesoro estadounidense, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años bajaba 0,2 puntos básicos, al 4,556%; el de las notas a 30 años cedía 0,6 puntos básicos, al 4,6897%; y el de los papeles a dos años subía 1 punto básico, al 5,0874%.

* En el mercado cambiario, los inversores están pendientes de la posible intervención del gobierno japonés en el yen , ya que se ha acercado a 150 unidades por dólar, que se considera el nivel en el que Japón podría intervenir.

* La divisa nipona cedía un 0,22%, a 149,41 unidades por dólar, tras alcanzar su nivel más bajo frente al billete verde en cerca de un año.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, ganaba un 0,33%. En tanto, el euro bajaba un 0,5%, a 1,0517 dólares; y la libra esterlina restaba un 0,19%, a 1,2134 dólares.

* Los precios del crudo avanzaban por encima de un 3%, ya que los mercados se centraban en la escasa oferta mundial de cara al invierno boreal, ahogada por los recortes de producción de la OPEP+.

(Reporte de Sinéad Carew y Karen Brettell en Nueva York, Harry Robertson en Londres y Julie Zhu en Hong Kong; editado en español por Carlos Serrano)