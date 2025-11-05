Mercados globales: acciones caen por temor a la valoración del sector tecnológico; el oro repunta

Por Amanda Cooper

LONDRES, 5 nov (Reuters) - Las bolsas caían el miércoles y la venta masiva de valores tecnológicos mundiales arrastraba a los mercados desde Tokio a Fráncfort, llevando la volatilidad a máximos registrados por última vez en abril y contribuyendo a apuntalar a activos de refugio como el oro y la deuda pública.

Las bolsas asiáticas se vieron especialmente afectadas y el Nikkei japonés llegó a caer casi un 7% desde los máximos históricos de la víspera, mientras que las acciones de Corea del Sur llegaron a desplomarse un 6,2%, antes de recuperarse algo y bajar un 2,9%.

El sector tecnológico tenía el peor desempeño en el índice paneuropeo STOXX 600, que restaba un 0,3% en una sesión en la que el DAX alemán caía un 0,7% y el índice AEX de Ámsterdam -sede de ASML, proveedor de Nvidia - bajaba un 0,3%.

Los futuros e-mini estadounidenses descendían un 0,1% después de que el S&P 500 restó un 1,2% el martes.

Las acciones están cayendo desde máximos históricos por el temor a que los mercados de renta variable estén sobrevalorados, después de que los presidentes ejecutivos de los pesos pesados de Wall Street Morgan Stanley y Goldman Sachs pusieron en duda que las altísimas valoraciones puedan mantenerse.

Samy Chaar, economista de Lombard Odier, afirmó que el panorama general sigue siendo favorable para la renta variable, dado que las tasas de interés seguirán bajando, mientras que el crecimiento económico se mantiene en su mayor parte.

"Estadísticamente hablando, hemos tenido un par de años buenos, así que hay cierta ansiedad. Los datos siguen siendo buenos, los gobiernos gastan, los bancos centrales recortan", indicó. "Los beneficios están (en torno a) un 9% por encima de lo que se esperaba inicialmente. El sector privado va bien. Por supuesto, las valoraciones son súper, súper exigentes.

"Así que aquí no hay lugar para la comodidad ni para el error".

En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de AMD y Super Micro Computer caían un 4,3% y un 9%, respectivamente, mientras que grandes tecnológicas como Meta y Nvidia se mostraban más estables, con un alza del 0,2% y una bajada del 0,7%, respectivamente.

Las acciones chinas subieron un 0,2%, ya que la comisión de aranceles del Consejo de Estado dijo que suspenderá su gravamen adicional del 24% sobre los productos estadounidenses durante un año, pero mantendrá uno del 10% tras la reunión de la semana pasada entre los presidentes de China y Estados Unidos.

En el mercado cambiario, el dólar recortaba pérdidas tras caer frente a un activo de refugio como el yen y cotizaba plano a 153,695 unidades después de la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de septiembre del Banco de Japón.

El euro subía levemente a US$1,1484, tras tocar mínimos de tres meses después de cinco días consecutivos a la baja, mientras que la libra esterlina ganaba un 0,12%, a US$1,3036, después de alcanzar su nivel más reducido desde abril el día anterior.

Entre los activos de refugio, el oro avanzaba casi un 1%, a US$3.963 la onza, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense también conservaban parte de sus ganancias previas, manteniendo estable en el 4,09% el rendimiento de las notas referenciales a 10 años.

El bitcóin descendió por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio en una sesión volátil, aunque luego sumaba un 1,65%, a US$101.943.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)