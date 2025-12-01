MERCADOS GLOBALES: Acciones caen, retornos bonos EEUU suben mientras inversores evalúan movimientos Fed

(Actualiza cotizaciones. Cambia autor y procedencia -previa PARÍS)

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 1 dic (Reuters) - Las acciones globales caían y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban el lunes, mientras los inversores se tomaban un respiro tras cinco sesiones consecutivas de ganancias y a la espera de datos económicos clave que podrían respaldar las apuestas sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Las acciones en Wall Street cotizaban a la baja, con los papeles de servicios públicos, inmobiliarias e industriales impulsando las pérdidas. Las acciones energéticas eran las que más subían, ya que los precios del crudo Brent trepaban más del 1%.

* El Promedio Industrial Dow Jones cedía un 0,69%, el S&P 500 perdía un 0,55%, y el Nasdaq Composite retrocedía un 0,65%. Los tres índices habían cerrado al alza en las últimas cinco jornadas bursátiles.

* Mientras, las acciones europeas descendían, con la caída de las acciones de defensa impulsando la debilidad. El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,28%.

* El índice MSCI de acciones mundiales cedía un 0,39% en la jornada, tras cinco sesiones consecutivas de ganancias.

* Los retornos de los bonos del Tesoro subían de forma generalizada. El rendimiento a 10 años sumaba 6,4 puntos básicos, al 4,083%, mientras que el del bono a 2 años, que suele fluctuar en sintonía con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, ganaba 3,7 puntos básicos, al 3,528%.

* "El ligero retroceso de hoy no sería inesperado, pero es más una válvula de escape tras el repunte que una señal de estrés", dijo Mark Hackett, estratega jefe de mercado de Nationwide.

* Datos del lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, debido a la persistencia del lastre de los aranceles a las importaciones. Otras cifras económicas, como el muy esperado índice de Gastos de Consumo Personal, se publicarán más adelante en la semana.

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco central considerará las ventajas y desventajas de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, lo que provocó que los operadores aumentaran considerablemente sus apuestas a una alza de los tipos.

* El yen japonés se fortalecía un 0,72% frente al dólar, a 155,06 yenes por dólar. El euro, en tanto, subía un 0,33%, a 1,1633 dólares.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,27%, a 99,17.

* Mientras, el bitcóin bajaba un 6,8%, a 84.985,46 dólares, lo que prolongaba sus pérdidas. El oro alcanzó su nivel más alto en seis semanas, impulsado por las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, y cotizaba en 4.227,45 dólares. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)