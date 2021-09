Mercados globales-acciones cotizan dispares en medio temores sobre inflación, impuestos y regulaciones

(Actualiza cotizaciones. Cambia procedencia -previa Londres)

Por Sujata Rao y Elizabeth Dilts Marshall

NUEVA YORK, 13 sep (Reuters) - Las acciones mundiales bajaban el lunes por temores sobre la inflación, así como presiones fiscales y regulatorias sobre las mayores compañías mundiales.

* Los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron el lunes que buscan aumentar la tasa impositiva sobre las corporaciones al 26,5%, desde el 21% actual.

* El índice de renta variable mundial MSCI, que sigue las acciones en 45 países, subía un 0,01%, mientras que las acciones estadounidenses iniciaron dispares.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba un 0,72% y el S&P 500 sumaba un 0,03%. El Nasdaq Composite, en tanto, perdía una 0,41%, ya que los inversores pasaron de las mayores acciones tecnológicas a sectores con más probabilidades de beneficiarse de un repunte económico a finales de este año.

* El dólar tocó un máximo de dos semanas frente a una canasta de monedas importantes, mientras los inversores seguían valorando las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir sus compras de activos más temprano que tarde pese al aumento en los casos de COVID-19.

* Para esta semana se espera una serie de datos económicos en Estados Unidos, comenzando con los datos de precios al consumidor el martes, que darán una imagen amplia del progreso de la economía antes de la reunión de la Fed la próxima semana.

* China, que lanzó una nueva ofensiva regulatoria contra sus gigantes tecnológicos, a los que pidió poner fin a la tradicional práctica de bloquearse los enlaces entre ellos en sus sitios si no quieren sufrir consecuencias. The Financial Times también informó Pekín quiere disolver Alipay, la aplicación de pagos propiedad del Ant Group.

* El índice referencial cayó un 0,5% y una medida de valores de Asia-Pacífico excluyendo Japón perdió un 0,8%. El Nikkei japonés subió un 0,22%.

Inflación en el foco

* La continua aceleración de la inflación aumentó las preocupaciones, tras datos que mostraron que la inflación industrial está en máximos de varias décadas en Estados Unidos y China, y Japón reportando que sus precios mayoristas tocaron máximos de 13 años el mes pasado.

* Una medida de expectativas inflacionarias en la zona euro tocó el lunes su máximo desde mediados de 2015, en momentos en que los cuellos de botella de suministro y los datos de inflación mayores a lo esperado animan a los inversores a buscar protección contra el avance de los precios.

* El retorno de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense se ubicaba en 1,3191%.

* El ambiente general de aversión al riesgo ayudaba a elevar al índice dólar a 92,65 unidades, un alza del 0,07% que lo alejaba de recientes mínimos de 91,941.

* Los precios del crudo Brent subían 64 centavos, o un 0,88%, a 73,56 dólares el barril, mientras que el contrato del WTI en Estados Unidos ganaba 84 centavos, o un 1,2%, a 7056 dólares.

(Reporte de Sujata Rao en Londres y Elizabeth Dilts Marshall en Nueva York, Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney y Dhara Ranasinghe en Londres; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)

