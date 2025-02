Mercados globales-acciones europeas alcanzan máximos históricos por las esperanzas de paz en ucrania

Por Naomi Rovnick y Tom Westbrook

LONDRES/SINGAPUR, 18 feb (Reuters) - Las acciones europeas alcanzaban máximos históricos el martes, al dispararse los valores del sector de defensa por las expectativas de un aumento del gasto y mientras los inversores dirigían más efectivo a los mercados no estadounidenses para evitar las presiones inflacionarias de los aranceles comerciales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 alcanzó un máximo histórico de 556,81 puntos, mientras que un indicador de los valores del sector aeroespacial y de defensa subió alrededor de un 1%, tras repuntar casi un 4,6% el lunes ante los indicios de que Europa va a relajar los límites del gasto militar.

* El índice bursátil de referencia S&P 500 de Wall Street se preparaba para una sesión mediocre cuando los mercados estadounidenses reabran sus puertas tras la pausa por un feriado, según se desprende de las operaciones de futuros , luego de que un funcionario de la Reserva Federal abogara por retrasar los recortes de las tasas de interés.

* Los indicadores clave de la inflación estadounidense se sitúan medio punto porcentual o más por encima del objetivo de la Reserva Federal, mientras que la ansiedad por la competencia de la inteligencia artificial china planea sobre los grandes valores tecnológicos que dominan los índices estadounidenses.

* Las acciones europeas acaban de tener su mayor entrada semanal de inversión desde enero de 2023, dijo Bank of America, en parte porque los índices europeos tienen una fuerte ponderación de acciones industriales que se beneficiarían de un crecimiento económico continuo de Estados Unidos.

* Sin embargo, los costes de endeudamiento de los gobiernos de la zona euro subieron, y el rendimiento del bono alemán a 10 años, que se mueve de forma inversa al precio del título, alcanzó el 2,51%, su nivel más alto desde el 31 de enero.

* Esto se produjo después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera que la región intensificaría su apoyo a Ucrania y mientras Estados Unidos y Rusia iniciaban conversaciones bilaterales sobre un posible acuerdo de paz que, según advirtió Kiev, no podría hacerse en su nombre.

* "Las presiones sobre Europa para aumentar sustancialmente el gasto en defensa se han intensificado rápidamente durante la última semana", dijo el economista de Deutsche Bank Mark Wall en una nota a clientes.

* El precio del oro al contado subía un 0,5% hasta los 2.911,4 dólares la onza y los futuros del oro negociados en Estados Unidos para entrega en abril sumaron un 0,8% hasta los 2.923 dólares, mientras el banco de inversión Goldman Sachs elevaba su previsión de precios para el metal amarillo hasta los 3.100 dólares a finales de año.

* En Asia, el Nikkei japonés ( ) subía un 0,5%, gracias a que los valores bancarios y los relacionados con la defensa siguieron la estela de las ganancias europeas.

* Los mercados chinos se vieron impulsados por la inusual reunión del lunes entre Xi y los líderes empresariales. El Hang Seng de Hong Kong alcanzó su nivel más alto desde octubre y un índice de acciones tecnológicas llegó a un máximo de tres años antes de que se produjeran algunas ventas.

* El índice tecnológico ha subido más de un 25% en lo que va de año, impulsado por las ganancias de los acciones de inteligencia artificial.

* El banco central de Australia también inició el martes su ciclo de recortes de tasas, tal y como se esperaba, lo que mantuvo al dólar australiano estable en 0,6356 dólares, ya que los responsables políticos presentaron el recorte con cautela en cuanto a una mayor relajación.

* El euro avanzaba un 0,2% hasta los 1,0455 dólares, con la vista puesta en las elecciones alemanas de este fin de semana, que podrían impulsar el estímulo fiscal para apoyar a la tambaleante economía.

* El yen japonés cedía un poco y se situó por última vez en 151,86 por dólar,, aunque se mantuvo en la parte alta de su reciente rango, apoyado recientemente por los sólidos datos de crecimiento del lunes, que reforzaron las posibilidades de una subida de tasas en Japón en los próximos meses.

* La libra cotizaba en torno a 1,2597 dólares, justo por debajo de su nivel más alto en dos meses, ya que los inversores estaban pendientes de los datos de empleo e inflación de finales de semana.

* El brent subía un 0,77%, hasta 75,82 dólares el barril. (Reporting by Naomi Rovnick and Tom Westbrook; Additional reporting by Nell Mackenzie in London. Editado en español por Juana Casas)