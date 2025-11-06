MERCADOS GLOBALES-Acciones europeas sufren nerviosismo por tecnológicas; la libra espera al BoE

Por Marc Jones y Rae Wee

LONDRES/SINGAPUR, 6 nov (Reuters) - Las acciones europeas caían el jueves, tras desacoplarse de Asia y Wall Street esta semana, mientras que la libra esterlina subía entre las apuestas de los operadores a un posible recorte anticipado de las tasas de interés británicas más tarde en el día.

* Los principales mercados asiáticos avanzaron con fuerza al volver los inversores tras la liquidación impulsada por el sector tecnológico.

* No obstante, el índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,3%, ya que el desplome del 11% de las acciones de la empresa francesa de equipos para centros de datos Legrand se sumaba a las recientes preocupaciones por las altísimas valoraciones de las tecnológicas, mientras el Commerzbank alemán lastraba al sector bancario.

* En los mercados cambiarios, el dólar cotizaba cerca de máximos de varios meses tras algunos datos estadounidenses alentadores conocidos el miércoles, mientras los operadores esperan el principal asunto del día: la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas a las 1200 GMT.

* La libra esterlina sumaba un 0,3% a US$1,308, tras superar un mínimo de siete meses de US$1,3011. Los inversores ven ahora un 40% de posibilidades de un recorte y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, insinuó esta semana que subirá los impuestos en Reino Unido a fines de mes.

* "Creo que, de todos los bancos centrales del G7, el Banco de Inglaterra es el que se encuentra en una posición más delicada", afirmó Rushabh Amin, de Allspring, explicando que espera que la entidad se abstenga de un recorte hasta después del presupuesto de Reeves del 26 de noviembre.

* En los mercados de renta fija, el rendimiento de los gilts, que representa los costos de endeudamiento de Reino Unido, operaba estable al 4,47%, mientras que el de los bunds alemanes descendía desde máximos de cuatro semanas.

* El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaba al 4,1473% tras mejorar casi siete puntos básicos en la víspera, y el de los papeles a dos años se situaba en el 3,6213%.

* Los datos económicos favorables publicados el miércoles en Estados Unidos llevaron a los operadores a valorar en un 61% la posibilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre, frente al 70% de principios de semana.

* Los reportes del miércoles mostraron que la actividad del sector servicios estadounidense aumentó en octubre hasta máximos de ocho meses, con un sólido crecimiento de los nuevos pedidos, mientras que las nóminas privadas subieron 42.000 el mes pasado, superando las expectativas.

* Los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura estable más tarde en el día, con los inversores siguen centrados en las resoluciones legales sobre los aranceles comerciales y el actual cierre del Gobierno.

* El dólar restaba un 0,3% frente a su par japonés, a 153,7 yenes, y el euro subía un 0,2%, a US$1,1515.

* En las materias primas, los precios del crudo ganaban más de un 1%, mientras que el oro se apreciaba un 0,7%, volviendo a superar los US$4.000 la onza.

(Editado en español por Carlos Serrano)