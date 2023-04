Mercados globales-acciones europeas y futuros de wall street suben por impulso de los resultados

Por Alun John y Scott Murdoch

LONDRES/S√ćDNEY, 18 abr (Reuters) - Las bolsas europeas cotizaban el martes en m√°ximos de 14 meses y los futuros de las acciones estadounidenses sub√≠an tras datos econ√≥micos chinos mejores de lo esperado y unos beneficios superiores a los previstos de empresas estadounidenses de peso como Bank of America.

* Los futuros del S&P 500 subían un 0,4% y los del Nasdaq, un 0,6%, impulsados por los resultados de Bank of America, Bank of New York Mellon y Johnson & Johnson, que subían en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sin embargo, Goldman Sachs bajaba, ya que ralentización de las operaciones afectó a los beneficios.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,55%, tocando su máximo desde febrero de 2022 y logrando un máximo intradía de 14 meses por tercera sesión consecutiva. Las acciones bancarias subían un 1,36%.

* Una combinaci√≥n de valoraciones baratas, se√Īales de que la reapertura china est√° impulsando a las empresas europeas, un d√≥lar d√©bil y la relajaci√≥n de la inflaci√≥n han apoyado a los papeles europeos en los √ļltimos meses.

* La econom√≠a china creci√≥ un 4,5% interanual en el primer trimestre, superando las expectativas de la mayor√≠a de los economistas, seg√ļn los datos publicados el martes.

* Esto contribuía a la apreciación del yuan , de las divisas australiana y neozelandesa , expuestas a China, y de los valores destacados chinos , pero la irregularidad de la recuperación hacía que las ganancias no fueran universales. Los referenciales de Hong Kong y Australia cayeron.

* Otros datos sobre la actividad china, publicados también el martes, mostraron una aceleración de la producción fabril, pero por debajo de las expectativas, mientras que el crecimiento de la inversión en activos fijos se ralentizó inesperadamente.

* "La cifra principal es una sorpresa positiva y, en general, es un buen conjunto de cifras, aunque desigual, y eso se refleja en la respuesta de los mercados", dijo David Chao, estratega de mercado global para Asia-Pacífico de Invesco.

* "La tesis del mercado de que China está saliendo de la pandemia y que el crecimiento estará impulsado por el consumo sigue intacta. Aunque la recuperación va por buen camino, no creo que el crecimiento económico, por lo que hemos visto hasta ahora, esté superando demasiado las expectativas", agregó.

* En Europa, la tasa de desempleo británica aumentó de forma inesperada en los tres meses anteriores a febrero, pero el crecimiento salarial se mantuvo por encima de las previsiones, lo que acentuó la preocupación por la persistencia de la inflación en Reino Unido y las expectativas de que el Banco de Inglaterra tenga que seguir subiendo las tasas de interés.

* La libra esterlina subía un 0,48%, a 1,2437 dólares, acercándose al máximo de 10 meses tocado la semana pasada. El euro mejoraba un 0,46%, a 1,09775 dólares, cerca también de su cota más elevada en 14 meses, alcanzada la semana pasada.

* El rendimiento de la deuda p√ļblica europea y estadounidense a m√°s largo plazo bajaba ligeramente, tras haber cotizado al alza en las primeras horas del d√≠a.

* El retorno de la deuda alemana a 10 a√Īos operaba al 2,502%, su nivel m√°s alto desde el 15 de marzo, pero 3 puntos b√°sicos por debajo de su cierre anterior al 2,448%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a√Īos cotiz√≥ al 3,608%, igualando el m√°ximo de casi tres semanas del d√≠a anterior, y bajaba m√°s tarde hasta el 3,578%.

* En las materias primas, el precio del crudo restaba un 0,3%, mientras que el oro al contado subía un 0,45%, a 2.004 dólares la onza.

(Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

