Mercados globales-acciones mundiales repuntan, pero siguen en camino a su peor enero desde 2016

Por Katanga Johnson

WASHINGTON, 31 ene (Reuters) - Las acciones mundiales experimentaban un modesto rebote el lunes, ya que los operadores dejaban de lado la preocupación por las alzas de las tasas de interés y la crisis de Ucrania, aunque las bolsas siguen en camino a su peor enero desde 2016 luego de un mes difícil.

* Los principales índices de Wall Street avanzaban, después de que un alza de las acciones europeas ayudó a estabilizar la confianza de los inversores tras varias sesiones volátiles.

* Sin embargo, los inversores afirman que el escenario para la renta variable sigue siendo incierto, ahora que los bancos centrales están empezando a aumentar las tasas de interés -se espera que el Banco de Inglaterra vuelva a subirlas el jueves- y por otro impacto alcista en los precios del crudo que se suma a las preocupaciones inflacionistas.

* El √≠ndice paneuropeo STOXX 600 gan√≥ un 0,6%. Antes, la festividad del A√Īo Nuevo Lunar hizo que las operaciones asi√°ticas fueran escasas y el √≠ndice m√°s amplio de MSCI de acciones de Asia-Pac√≠fico excluyendo Jap√≥n cerr√≥ con un alza del 1,02%.

* A las 1700 GMT en Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones subía 121,71 puntos, o un 0,35%, a 34.843,80 unidades; el índice S&P 500 avanzaba 34,56 puntos, o un 0,78%, a 4.466,26 unidades; y el Nasdaq Composite trepaba 283,81 puntos, o un 2,06%, a 14.053,31 unidades.

* Si bien sub√≠a en la sesi√≥n, el √≠ndice mundial de acciones de MSCI acumula una p√©rdida del 6,2% en enero, su peor comienzo de a√Īo desde 2016. Antes del rebote del viernes, se encaminaba a su peor enero desde la crisis financiera mundial de 2008.

* "No se trata de la clásica liquidación que afecta a las empresas de menor calidad y rendimiento. Esta liquidación está impulsada no por los fundamentos, sino por la acción de los bancos centrales en un momento en que el crecimiento es muy fuerte", dijo Flavio Carpenzano, de Capital One Group.

* "Durante a√Īos eras como un ni√Īo mimado, pod√≠as tener todo el dinero que quisieras y gratis y pod√≠as comprar lo que quisieras, no te importaba tanto la calidad. Ahora es al rev√©s, hay que ser m√°s disciplinado, por lo que hay que fijarse bien en la valoraci√≥n", agreg√≥.

* La crisis en torno a Ucrania segu√≠a afectando a los mercados, por la preocupaci√≥n de que una invasi√≥n rusa pueda interrumpir suministros vitales de gas a Europa Occidental. Mosc√ļ niega que tenga planes de atacar.

* Los precios del crudo continuaban con su avance, ya que la tensión geopolítica en el este de Europa y en Oriente Medio contrarrestaba las expectativas de que los grandes productores liberen más oferta para un mercado sediento.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense operaba por debajo de m√°ximos recientes, mientras que el retorno de las notas referenciales a 10 a√Īos en Alemania volv√≠a a superar el 0%. Los retornos se han disparado este a√Īo en previsi√≥n de un ritmo m√°s r√°pido de alzas de tasas en 2022.

* El índice dólar cedía un 0,393% y el euro mejoraba un 0,61%, con lo que el billete verde se encaminaba a su mayor caída diaria desde el 12 de enero. En lo que va de mes, la divisa estadounidense ha subido un 1,4%, después de que comentarios más estrictos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la impulsaron la semana pasada.

