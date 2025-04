Mercados globales-acciones mundiales se aferran a esperanza mientras sigue confusión a nivel comercial

Por Dhara Ranasinghe

LONDRES, 28 abr (Reuters) - Los mercados bursátiles mundiales se mantenían el lunes en sus mejores niveles en más de tres semanas, reflejando algunas esperanzas de que lo peor del dolor arancelario haya pasado, pero la confusión sobre la política comercial de Estados Unidos persistía, afectando al dólar.

* Las acciones europeas se fortalecían, los futuros de Wall Street recortaban declives y Asia logró ganancias fraccionarias al comienzo de una semana cargada de resultados corporativos en la que también se publicarán datos clave sobre el empleo en Estados Unidos y se completará con las elecciones en Canadá y Australia. En ambos casos, el presidente estadounidense, Donald Trump, ocupa un lugar destacado.

* Las tensiones comerciales también acaparan la atención. Aunque Trump ha afirmado que se están haciendo progresos en materia de comercio con China y muchos otros países, faltan pruebas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no respaldó el domingo la afirmación del mandatario de que hay conversaciones arancelarias con China en marcha.

* "El hecho de que estemos atravesando una desescalada en las tensiones comerciales no significa que no vayamos a seguir teniendo una desaceleración del crecimiento", dijo Mike Kelly, de PineBridge Investments. "La incertidumbre no se refiere sólo a un acontecimiento puntual, sino a su duración".

* El índice de acciones mundiales de MSCI rondaba sus niveles más altos desde el 3 de abril, el día después de que Trump desveló sus aranceles recíprocos que inquietaron a los mercados.

* El índice japonés Nikkei ganaba un 0,4%, mientras que las acciones chinas apenas variaron, ya que las autoridades mantuvieron sus previsiones de crecimiento económico, a pesar del lastre de los aranceles.

* Las acciones europeas avanzaban un 0,6%, sumando dos semanas consecutivas al alza, mientras que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq reducían sus caídas iniciales.

* Unas 180 empresas del S&P 500, que representan más del 40% del valor de mercado del índice, presentarán resultados esta semana, entre ellas las de megacapitalización Apple, Microsoft, Amazon y Meta Platforms.

* En los mercados de divisas, el dólar cedía un 0,2% ante su par japonés, a 143,47 yenes, y cotizaba estable frente al euro, a 1,1356 unidades. Por su parte, la libra esterlina subía un 0,25%, a 1,3344 dólares.

* Los bonos del Tesoro estadounidenses también se han estabilizado tras la garantía de Trump de que no intentará despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El rendimiento de las notas a 10 años operaba al 4,25%.

* Una tímida mejora en el apetito por el riesgo hacía que el oro cayera un 0,9%, a 3.290 dólares la onza, desde su máximo histórico de 3.500 dólares.

* Los precios del crudo restaban en torno a un 0,5%, afectados por una incertidumbre comercial que empaña las perspectivas de crecimiento mundial y la demanda de combustible, así como por la perspectiva de que la OPEP+ aumente la oferta.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney; editado en español por Carlos Serrano)