Mercados globales-acciones operan planas, con inversores nerviosos por el techo de deuda

Por Amanda Cooper

LONDRES, 16 mayo (Reuters) - Las acciones mundiales operaban estables el martes, mientras que el dólar retrocedía desde máximos de cinco semanas antes de otra ronda de conversaciones entre los legisladores estadounidenses para resolver el punto muerto sobre el límite de endeudamiento del gobierno.

* Activos como las materias primas no se beneficiaban del retroceso del dólar, ya que la preocupación por la demanda china y la resistencia de la economía mundial hacían mella en valores como el cobre y el crudo.

* La volatilidad era moderada, ya que los inversores se manten√≠an cautelosos ante las negociaciones sobre el techo de la deuda p√ļblica estadounidense. Sin un acuerdo, el gobierno podr√≠a no ser capaz de pagar sus facturas en unas dos semanas.

* Los inversores se están deshaciendo de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo que vencen en torno a la "fecha X", el punto a partir del cual el gobierno se quedará sin dinero para pagar sus facturas sin un aumento del límite de endeudamiento.

* Aparte de eso, sin embargo, los mercados mundiales muestran pocos indicios de tensión, al menos por ahora.

* Michael Brown, estratega de TraderX, dijo creer que al final habrá un acuerdo, pero las concesiones que los demócratas del presidente Joe Biden podrían tener que hacer para alcanzarlo podrían tener un alto costo para la economía estadounidense.

* "Lo que me preocupa en cuanto al techo de la deuda no es la pantomima de 'se va a subir, no se va a subir'", indicó. "Lo que ocurra después y lo que tenga que ocurrir para que avance y, una vez hecho, si solo patea la lata o si hay un acuerdo más largo, creo que eso empezará a entrar un poco más en el pensamiento de los inversores".

* El índice de acciones mundiales de MSCI subía un 0,1%, mientras que las acciones europeas operaban planas y los futuros de Wall Street entraban en terreno negativo.

* Hay indicios de que la economía mundial está empezando a resentirse de la subida de las tasas de interés y la persistente inflación.

* La producción industrial china aumentó en abril, pero mucho menos de lo esperado por los economistas, mientras que las ventas minoristas tampoco cumplieron las previsiones, subrayando la fragilidad de la recuperación posterior al COVID. El yuan cedía un 0,2% frente al dólar.

* Frente al yen, el billete verde perdía un 0,2%, a 135,84 unidades. El euro ganaba un 0,2%, a 1,0894 dólares.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a√Īos ca√≠a 3 puntos b√°sicos, al 3,48%.

* En las materias primas, el crudo Brent bajaba un 0,3%, a 74,98 dólares el barril, mientras que el cobre declinaba un 1,3%, a 8.164 dólares la tonelada.

(Reporte adicional de Selena Li en Hong Kong; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters