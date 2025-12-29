MERCADOS GLOBALES - Acciones se encaminan a récord de fin de año por apuestas a recortes de tasas de la Fed

Por Naomi Rovnick y Ankur Banerjee

LONDRES/SINGAPUR, 29 dic (Reuters) - Las bolsas mundiales se encaminaban el lunes a cerrar 2025 en máximos históricos, mientras que el dólar rondaba su nivel más bajo en casi tres meses, reflejando las expectativas de los inversores de nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo año.

* El índice MSCI de renta variable mundial se mantenía plano en las primeras operaciones europeas, mientras los mercados evaluaban los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, de que él y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaban "mucho más cerca" de un acuerdo que podría poner fin a la guerra de Ucrania.

* De este modo, el índice bursátil mundial acumula una ganancia de casi el 21% en lo que va de año, después de que Wall Street alcanzó un máximo histórico el viernes y las acciones europeas tocaran un máximo histórico intradía en las primeras operaciones del lunes.

* Los inversores tomaban algunas ganancias en los metales preciosos el lunes. El oro bajaba un 1,1% a $4.484 la onza, pero se mantenía en la senda de su mayor ganancia anual desde 1979, con una subida superior al 70%.

* La plata superó los $80 la onza por primera vez en la volátil jornada del lunes, antes de retroceder a $76,14.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 3,27%, a $12.560 por tonelada métrica, tras haber alcanzado un récord de $12.960 el lunes.

* El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico subía un 0,4% el lunes, en un buen comienzo de la última semana del año. La mayoría de los mercados asiáticos han registrado ganancias de dos dígitos para 2025, ya que los mercados apuestan por las perspectivas de la IA y dejan de lado las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles comerciales.

* El Kospi de Corea del Sur subió un 2,2% el lunes, camino de su mejor año desde 1999, después de que los inversores extendieron sus apuestas por la IA más allá de Wall Street, en una tendencia que también ha elevado la renta variable taiwanesa un 25% en lo que va de año.

* La atención de los inversores en esta semana acortada por las fiestas se centrará el martes en la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

* El banco central estadounidense recortó este mes la tasa de interés de los fondos principales hasta una horquilla de entre el 3,5% y el 3,75%, y los mercados monetarios prevén otros dos recortes de un cuarto de punto para septiembre.

* El índice dólar se estancaba el lunes cerca de su nivel más débil desde octubre. El yen avanzaba un 0,3%, a 156,14 unidades por dólar estadounidense, después de que un resumen de las opiniones de la reunión de política monetaria del Banco de Japón celebrada en diciembre mostró que muchos miembros del consejo veían la necesidad de seguir subiendo las tasas para contener la inflación.

* Los futuros del crudo Brent subían un 1% a $61,26 por barril en unas operaciones volátiles, tras haber caído más del 2% el viernes antes de las conversaciones entre Trump y Zelenski.

(Reporte de Naomi Rovnick en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)