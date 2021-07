Mercados globales-acciones son golpeadas por medidas de china de cara a semana cargada de resultados

* Gráfico: Desempeño de activos globales http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

Por Tommy Wilkes

LONDRES, 26 jul (Reuters) - Los mercados bursátiles caían el lunes debido a un aumento de las preocupaciones sobre regulaciones más estrictas en China en medio de la cautela antes de una semana llena de resultados corporativos de Estados Unidos y una reunión de la Reserva Federal.

* El evento clave de la semana para los mercados es la reunión de la Fed, en la que los inversores buscarán comentarios de su presidente Jerome Powell sobre el momento en que comenzará la reducción gradual de la compra de activos del banco central.

* Esta semana también se conocerán los resultados trimestrales de más de un tercio de las compañías del S&P 500, incluidas Facebook Inc, Tesla Inc, Apple Inc , Alphabet Inc, Microsoft Corp y Amazon.com.

* Ganancias que han superado los pronósticos han ayudado a impulsar la recuperación de las acciones de este año, pero la pregunta es si puede durar o si el optimismo ya ha sido incluido en las cotizaciones.

* A las 1100 GMT, el índice EURO Stoxx 50 caía un 0,44%, el referencial alemán DAX perdía un 0,45% y el FTSE 100 de Reino Unido bajaba un 0,29%.

* El índice MSCI de acciones de Asia Pacífico sin considerar a Japón cedió un 2,1% a su menor nivel desde diciembre.

* Wall Street se encaminaba a abrir a la baja, pero permanecía a medio punto porcentual de sus máximos récord.

* El bitcóin subió a su mayor nivel desde mediados de junio por las esperanzas de una mayor aceptación de la criptomoneda, incluidas especulaciones de que Amazon podría aceptarla como pago. Los vendedores en corto cubrieron sus posiciones, lo que sumó impulso a la remontada.

* La mayor criptomoneda del mundo subía un 9,2% a 38.690 dólares, mientras que el ether sumaba un 7,2% a 2.352 dólares.

* No obstante, la confianza el lunes era lastrada por China. Las acciones destacadas del gigante asiático cayeron un 3,2% en su mayor descenso diario desde marzo, luego de que los sectores de educación e inmobiliario fueron golpeados por preocupaciones sobre normas más estrictas del gobierno.

* El euro se recuperaba levemente, subiendo un 0,2% a 1,1794 dólares, aunque se mantenía cerca de su mínimo de 2021 de 1,1704 dólares.

* Los precios del petróleo han sido impulsados por las apuestas a que la demanda se mantendrá fuerte a medida que la economía mundial se abra gradualmente y la oferta se mantenga ajustada, pero caían el lunes. El crudo Brent perdía 35 centavos a 73,75 dólares pro barril, mientras que el petróleo en Estados Unidos cedía 45 centavos a 71,62 dólares.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney y Dhara Ranasinghe en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

