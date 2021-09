Mercados globales-acciones suben, dólar se debilita con inversores sopesando fed y evergrande

(Actualiza cotizaciones. Agrega NUEVA YORK a procedencia)

Por Lewis Krauskopf y Marc Jones

Nueva york/londres, 23 sep (reuters) - los mercados bursátiles mundiales repuntaban el jueves y el dólar retrocedía desde máximos de un mes, en momentos en que el apetito por el riesgo se intensificaba a medida que los inversores asimilaban los planes de la reserva federal para frenar sus estímulos y se calmaban las preocupaciones sobre el contagio de evergrande en china.

* El S&P 500 de Wall Street subía más de un 1% tras sólidas ganancias en Europa. El indicador de acciones de MSCI en todo el mundo ganaba un 1% y se recuperó de todas sus pérdidas desde el lunes, cuando registró su mayor caída porcentual en dos meses.

* La búsqueda por activos de refugio se desvaneció después de beneficiarse a inicio de semana, lo que hacía caer al oro un 0,9% a 1.752,70 dólares la onza.

* "Vemos que los mercados se recuperan sobre la premisa de que, si bien la situación en China, particularmente con Evergrande, no va a desaparecer, el resultado tal vez no sea severo o no provoque algún tipo de contagio que originalmente se temía", dijo Craig Fehr, estratega de inversiones de Edward Jones.

* "Combina eso con el hecho de que el tono que adoptó la Fed en su reunión sugiere que, si bien ciertamente se avecina una reducción del estímulo, no está particularmente ansiosa por comenzar a endurecer la política monetaria drásticamente en el corto plazo", agregó.

* La Fed dijo el miércoles que probablemente comenzará a reducir sus compras mensuales de bonos a partir de noviembre y señaló que los aumentos de las tasas de interés podrían seguir más rápido de lo esperado, a medida que el giro del banco central desde las políticas de crisis gane impulso.

* En Hong Kong, las acciones del endeudado grupo inmobiliario Evergrande escalaron un 18% antes de una fecha límite clave para el pago de deuda. Los temores de que la angustia del grupo pudiera extenderse a la economía en general ayudaron a provocar una liquidación de acciones iniciando la semana.

* En Wall Street, en tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subía 449,97 puntos, o un 1,31%, a 34.708,29 unidades, mientras que el S&P 500 sumaba 53,01 puntos, o un 1,21%, a 4.448,65 unidades. El Nasdaq Composite repuntaba 147,44 puntos, o un 0,99%, a 15.044,28 unidades.

* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 1,03%.

* El banco central de Noruega subió su tasa de interés y dijo que espera volver a hacerlo en diciembre, uniéndose a una lista corta pero creciente de países que se alejan de los costos del crédito en niveles de emergencia. La corona noruega alcanzó su mayor nivel desde mediados de junio ante el euro.

* En los mercados de divisas, el índice dólar bajaba un 0,506%, después de alcanzar un máximo de un mes más temprano, y el euro ascendía un 0,49% a 1,1743 dólares. El yen japonés se debilitaba un 0,26% a 110,07 unidades por dólar.

* Mientras, la deuda referencial del Tesoro a 10 años bajaban 10/32 en precio para rendir 1,3652%, frente al 1,331% al cierre del miércoles.

* Los precios del petróleo subían, ante una creciente demanda de combustible y una baja en los inventarios de crudo en Estados Unidos, ya que la producción se mantuvo obstaculizada en el Golfo de México tras el paso de dos huracanes.

(Reporte adicional de Sujata Rao en Londres y Alun John en Hong Kong, Editado en Español por Manuel Farías)