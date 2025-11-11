MERCADOS GLOBALES: Acciones suben y dólar cae, con tecnológicas y mercado laboral en el foco

(.)

Por Sinéad Carew y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 11 nov (Reuters) - Las acciones mundiales subían el martes, ya que los inversores se tomaban un respiro tras las fuertes ganancias de la víspera en previsión del fin del cierre del Gobierno estadounidense, mientras que las altas valoraciones en el sector tecnológico moderaban el entusiasmo.

* Por su parte, el dólar caía por preocupaciones sobre la debilidad del mercado laboral estadounidense, tras un informe que mostró un recorte de puestos de trabajo en el sector privado.

* El Senado estadounidense aprobó el lunes un acuerdo que restablecerá la financiación federal tras el cierre más largo de que se tiene constancia, que interrumpió las prestaciones alimentarias para millones de personas, dejó sin cobrar a cientos de miles de trabajadores federales, afectó al tráfico aéreo y retrasó la publicación de datos económicos del Gobierno.

* El acuerdo aún necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson indicó que quiere una votación tan pronto como el miércoles, antes de ser enviado al presidente Donald Trump para que lo firme como ley.

* No obstante, en previsión de una reapertura, el mercado se recuperó el lunes, cuando el índice S&P 500 registró su mayor alza porcentual diaria desde mediados de octubre y el Nasdaq anotó su mayor ganancia diaria desde mayo.

* Tras una suma del 2,8% el lunes en la cesta de los mayores valores estadounidenses ligados al auge de la inteligencia artificial, el ETF Roundhill Magnificent Seven restaba más de un 1%. El mayor lastre era Nvidia, después de que el japonés SoftBank Group dijo que vendió toda su participación en el líder de chips de IA en octubre.

* A las 15:40 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones mejoraba 238,98 puntos, o un 0,5%, a 47.607,61 unidades; el índice S&P 500 bajaba 16,07 puntos, o un 0,24%, a 6.816,36; y el Nasdaq Composite restaba 180,39 puntos, o un 0,77%, a 23.346,78 unidades.

* El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba 1,35 puntos, o un 0,13%, a 1.006,32 unidades. El paneuropeo STOXX 600 ganó un 1,3%, con un récord de cierre de 580,13 puntos, tras tocar un pico intradía.

* El mercado de los bonos del Tesoro estadounidense permaneció cerrado por la celebración del Día de los Veteranos.

* En el mercado cambiario, el dólar caía frente al euro y el yen por la preocupación sobre el deterioro del mercado laboral estadounidense, tras un informe de ADP Research que mostró que los empleadores privados perdieron un promedio de 11.250 empleos semanales en las cuatro semanas que acabaron el 25 de octubre.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, bajaba un 0,26%, a 99,38 unidades, y el euro subía un 0,32%, a 1,1593 dólares. Ante el yen, el dólar cedía un 0,12%, a 153,96 unidades.

* En las materias primas, el crudo mejoraba más de un 1,6% por el impacto de las últimas sanciones estadounidenses al petróleo ruso, mientras que el oro cedía un 0,08%, a 4.112,49 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,09%, a 4.108 dólares. (Reporte adicional de Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)