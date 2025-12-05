MERCADOS GLOBALES: Acciones suben y dólar cae; inversores esperan rebaja de tasas Fed tras datos de EEUU

(Actualiza con sesión en Nueva York)

Por Chibuike Oguh y Amanda Cooper

NUEVA YORK, 5 dic (Reuters) - Las acciones mundiales ampliaban sus ganancias el viernes, después de que datos económicos de Estados Unidos consolidaron las expectativas de los inversores de un recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana, lo que pesaba sobre el dólar e impulsaba al oro.

* Wall Street ampliaba sus ganancias en las primeras operaciones y se encaminaba a anotar un alza por segunda semana consecutiva, con las acciones de servicios de comunicación, tecnología y energía a la cabeza.

* A las 16:40 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 44,11 puntos, o un 0,09%, a 47.894,21 unidades; el índice S&P 500 ganaba 6,83 puntos, o un 0,10%, a 6.863,95 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 17,70 puntos, o un 0,08%, a 23.522,83 unidades.

* Las bolsas europeas se vieron impulsadas al alza por las ganancias de los valores mineros, después de que el precio del cobre alcanzó máximos históricos. El STOXX 600, que ha ganado un 0,74% esta semana, subió un 0,32%.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo ganaba un 0,39%, camino de su segunda sesión consecutiva de ganancias.

* En septiembre, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Fed, aumentó un 0,3%, en línea con las expectativas de los analistas. Según datos del Departamento de Comercio, el gasto de los consumidores aumentó ligeramente en septiembre, pero se moderó con respecto al mes anterior, lo que sugiere una pérdida de impulso de la economía.

* El mercado espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos al término de su reunión de política monetaria de la semana que viene. Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores valoran en casi un 90% la probabilidad de que se produzca un recorte de los tipos.

* En los mercados de divisas, el euro subía un 0,1% frente al dólar, a US$1,1654. El dólar operaba estable en 155,14 yenes japoneses.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,17% a 98,91.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía 0,4 puntos básicos, a 4,112%. El rendimiento de las notas a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, ganaba 0,9 puntos básicos, a 3,54%.

* En cuanto a las materias primas, los futuros del cobre de referencia alcanzaron un máximo histórico de US$11.705 la tonelada métrica, después de que Citi revisó al alza sus previsiones de precios ante la preocupación por la oferta y las expectativas de un recorte de tasas de la Fed.

* Los futuros del crudo Brent ganaban un 1%, a US$63,93 el barril, mientras que el oro sumaba un 0,85%, a US$4.244,63 la onza. La plata trepaba un 3,27% a US$58,96 la onza. (Reporte adicional de Stella Qiu en Sídney; Editado en Español por Ricardo Figueroa)