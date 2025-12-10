MERCADOS GLOBALES: Acciones suben y dólar cae mientras inversores se preparan para decisión de la Fed

(Actualiza con cotizaciones en Nueva York)

Por Caroline Valetkevitch y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 10 dic (Reuters) - Los principales índices bursátiles subían el miércoles y el dólar bajaba a medida que se acercaba el cierre de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, con los inversores preocupados por las perspectivas de tasas para el próximo año.

* Mucho dependerá de las previsiones del "diagrama de puntos" de la Reserva Federal, que podría anticipar uno, dos o ningún recorte el año que viene. Los analistas también sospechan que al menos dos de los 12 votantes podrían disentir contra un recorte, poniendo al presidente Jerome Powell en una posición difícil.

* Las autoridades a cargo de la política monetaria han estado sopesando las señales de un enfriamiento del mercado laboral frente a las preocupaciones sobre los riesgos de inflación. Recientemente, los inversores han reducido las expectativas de recortes de tasas en 2026.

* Para complicar aún más las cosas, la falta de datos debido al cierre del gobierno federal va a retrasar el informe de nóminas de noviembre hasta el 16 de diciembre, mientras que las cifras de inflación se publicarán dos días después.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén una probabilidad de recorte de 25 puntos básicos de aproximadamente el 90%, y muchos participantes anticipan un "recorte con un mensaje restrictivo", en el que la Fed podría indicar que planea ralentizar o detener la trayectoria de reducciones de tasas.

* A las 18:05 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 239,19 puntos, o un 0,50%, a 47.799,48 unidades, el índice S&P 500 ganaba 7,70 puntos, o un 0,11%, a 6.848,36 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 53,85 puntos, o un 0,23%, a 23.522,64 unidades.

* El índice de acciones de todo el mundo de MSCI subía 1,18 puntos, o un 0,12%, a 1.007,62 puntos. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,07%.

* El precio del oro retrocedía, mientras que la plata al contado sumaba un 0,6%, a US$61 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 61,61 dólares al inicio de la sesión.

* El dólar borraba dos días de ganancias, ya que los inversores recortaban posiciones en previsión de una rebaja de tasas de la Fed.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,25% a 98,97, mientras que el euro subía un 0,23% a 1,1652 dólares. Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,37% a 156,28 yenes. (Reporte de Caroline Valetkevitch en Nueva York y Amanda Cooper en Londres. Reporte adicional de Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York y Wayne Cole en Sídney; Editado en Español por Ricardo Figueroa)