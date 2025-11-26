MERCADOS GLOBALES: Acciones suben y mercados británicos se endurecen antes del presupuesto

Por Marc Jones

LONDRES, 26 nov (Reuters) -

Las crecientes apuestas a una bajada de las tasas de interés en Estados Unidos impulsaban a las bolsas mundiales por cuarto día consecutivo el miércoles, mientras que en Europa aumentan las esperanzas a un acuerdo de paz en Ucrania y los mercados británicos se preparan para un duro presupuesto más adelante.

* Las ganancias iniciales del 0,2%-0,4% en Europa se hacían eco del alza del 0,3% del índice de acciones mundiales de MSCI, mientras las ganancias en Asia y Wall Street prolongaban esta semana la reducción de los recientes temores sobre la inteligencia artificial y la tecnología.

* La atención está puesta en el presupuesto que presentará a las 12:30 GMT Reino Unido, en lo que será un acto en la cuerda floja para el presionado Gobierno y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

* Los operadores se adelantaron a todo y empujaban la libra a US$1,3170, aunque los inversores en deuda pública británica, el FTSE 100 y el FTSE 350 esperaban nerviosos a ver cuánto se sube y quién lo paga.

* "Los mercados de renta fija estarán muy atentos, ya que en última instancia serán los árbitros de si la ministra ha hecho lo suficiente para situar la deuda del país en una senda sostenible", afirmó Oliver Faizallah, de la firma Charles Stanley.

* El yen, que ha sufrido una espiral bajista en las últimas semanas, repuntaba un 0,2% frente al dólar, ya que, según fuentes consultadas por Reuters, el Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de tasas el mes que viene.

* Los precios del crudo se mantenían volátiles. El Brent tocó mínimos de cinco semanas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó en la víspera que está dispuesto a avanzar en un plan de paz respaldado por Estados Unidos.

* Esto podría allanar el camino para una relajación de las sanciones a las empresas petroleras rusas. Los precios del crudo operaban estables en la sesión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también dijo el martes que el acuerdo está cerca, pero los inversores saben que aún queda un largo camino por recorrer.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaba estable al 4,009%, tras romper el umbral del 4% por primera vez este mes. A la espera del presupuesto británico, el rendimiento de los Gilts a 10 años subía casi 2 puntos básicos, al 4,51%, tras caer más de 5 el día anterior, al 4,48%, su mínimo en casi dos semanas.

* Las ganancias de las acciones asiáticas estuvieron lideradas por otra mejora del 2% del Nikkei, aunque el retorno a corto plazo de la deuda pública japonesa avanzó hasta su nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2008 al reanudarse su liquidación.

* Sin embargo, las acciones de Hong Kong y China se quedaron rezagadas respecto al alza generalizada de los valores, después de que las decepcionantes previsiones para el cuarto trimestre de Alibaba, líder en IA, hicieran caer sus papeles más de un 1%.

* El oro al contado mejoraba un 0,8%, a US$4.163,58 la onza, mientras que el bitcóin, que se ha desplomado un 30% en los últimos meses, se mantenía justo por debajo de los US$87.000.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)