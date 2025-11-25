MERCADOS GLOBALES: Acciones suben y retorno de bonos EEUU baja por expectativas sobre tasas de la Fed

( )

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 25 nov (Reuters) -

el martes la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre, mientras que el dólar se depreciaba.

* En Wall Street, los índices S&P 500 y Nasdaq bajaban, lastrados por la caída de Nvidia, aunque los descensos se veían frenados en cierta medida por las ganancias de la matriz de Google, Alphabet. El Promedio Industrial Dow Jones subía levemente.

* Los inversores también examinaban una serie de datos económicos, algunos de los cuales se retrasaron debido a los 43 días de cierre del Gobierno estadounidense.

* Las ventas minoristas subieron un 0,2% en septiembre, tras un aumento no revisado del 0,6% en agosto, dijo el Departamento de Comercio, menos que el alza del 0,4% que esperaban los economistas encuestados por Reuters.

* Otro informe del Departamento de Trabajo mostró que el índice de precios al productor para la demanda final aumentó un 0,3% tras una caída no revisada del 0,1% en agosto, en línea con lo esperado, ya que el costo de los bienes energéticos aumentó y los productores repercutieron algunos aranceles.

* "El cierre no ayudó a la tendencia que se ha venido formando de un gasto más bajo de los consumidores. El panorama de la inflación ha cambiado más que el del gasto de los consumidores", dijo Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management en Menomonee Falls, Wisconsin.

* Es probable que el volumen de negociación disminuya antes de la fiesta del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el jueves, cuando los mercados permanecerán cerrados, además tendrán una sesión corta el viernes.

* El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba 1,73 puntos, o un 0,18%, a 984,04 unidades, mientras que el paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,9%.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaba tras la avalancha de datos. El de los papeles referenciales a 10 años cedía 2,5 puntos básicos, al 4,011%.

* Los mercados ven un 84,9% de probabilidad de que la Fed recorte su tasa 25 puntos básicos en su reunión de diciembre, algo más que el 84,4% de la víspera y sobre el 50,1% de hace una semana.

el índice dólar

cedía unaunidadesel euro avanzaba unadólares

La libra esterlina se apreciaba un 0,6%, a 1,3182 dólares, a la espera del próximo anuncio presupuestario británico del miércoles.

* Los operadores centraban su atención en las señales de una posible intervención japonesa en el yen, que se apreciaba un 0,55%, a 156,05 unidades por dólar, pero acumula un descenso del 1,3% en el mes.

* Los futuros del crudo caían más de un 2,5

(Reporte adicional de Scott Murdoch en Sídney y Amanda Cooper en Londres; editado en español por Carlos Serrano)