MERCADOS GLOBALES: Acciones y bitcóin suben mientras inversores confían en rebaja de tasas de la Fed

Por Amanda Cooper

LONDRES, 27 nov (Reuters) -

Las bolsas subían el jueves, mientras que la expectativa de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes mantenía el ánimo optimista, lo que también ayudaba a mantener el bitcóin por encima de sus mínimos recientes.

* La semana festiva ha limitado la actividad en los mercados. Las bolsas han mantenido un tono mayoritariamente optimista y las divisas están mucho más tranquilas, ya que los inversores dejaron atrás los temores a una burbuja en la inteligencia artificial que sacudieron a la renta variable a principios de noviembre.

* Con los mercados estadounidenses cerrados por la festividad del Día de Acción de Gracias

* El índice paneuropeo STOXX 600 lideraba las ganancias de las empresas tecnológicas y de defensa, contrarrestando las pérdidas de los valores del sector sanitario.

* Los analistas opinan que, en un momento en el que la rebaja de tasas de la Fed se considera casi segura, y en el que la temporada de resultados es favorable, lo más probable es que las acciones se orienten al alza.

* "Mientras el motor principal funcione bien, muchas de las preocupaciones sobre las valoraciones quedarán relegadas a un segundo plano por el momento, hasta que surja algo más", afirmó Chris Beauchamp, estratega jefe de mercados de IG.

* Asimismo, añadió que el catalizador más probable para descarrilar un alza vendría en forma de una renovada preocupación por el gasto en IA, como ha sido el caso durante semanas.

"Esa es la criptonita del mercado en estos momentos", afirmó.

* El dólar operaba estable y la libra esterlina retrocedía desde los máximos de casi cuatro semanas tocados el miércoles, después de que el presupuesto de la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, ayudó a aliviar ciertas preocupaciones a largo plazo. La moneda cotizaba plana a US$1,324, al igual que el euro, a US$1,1593.

* En el mercado de divisas, la atención se centra en el yen japonés, que se apreciaba a 149,5 unidades por dólar desde los casi 158 de hace una semana. Los inversores están atentos a una posible intervención de Tokio tras semanas de amonestaciones verbales por parte de las autoridades para frenar la incesante caída de la moneda.

* El bitcóin subía un 3%, a US$37.000

dólares, en camino de romper una racha de cuatro semanas a la baja con una mejora cercana al 3%.

* El oro cedía un 0,2%, a US$2.000 dólares la onza.

(Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)