MERCADOS GLOBALES: Acciones y bonos operan estables a la espera de los resultados de Nvidia

Por Lawrence White

LONDRES, 17 nov (Reuters) - Las acciones y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaban firmes el lunes, mientras los mercados se tomaban un respiro tras el tambaleo de los valores tecnológicos la semana pasada, que podría reanudarse o revertirse cuando el fabricante de chips Nvidia presente sus resultados el miércoles.

* Los inversores también están a la espera de los datos de empleo estadounidenses, que se publicarán el jueves, aunque es posible que el informe no haga más que confirmar las anteriores encuestas del mercado privado que mostraron una desaceleración en el mercado laboral.

* El índice referencial paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1% y los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 apuntaban a una apertura al alza en Wall Street.

* Las expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en diciembre han caído a menos del 50%, en medio de la indecisión de las autoridades monetarias. Ello ha comenzado a ejercer presión sobre las acciones, sobre todo en el sector tecnológico, espumoso y sensible a los tipos.

* En el mercado asiático, el Nikkei japonés cedió un 0,2% y los valores de los sectores turístico y minorista sufrieron fuertes caídas después de que China desaconsejó a sus ciudadanos visitar Japón.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años cotizaba estable al 4,1347% y el de sus pares alemanes, el referencial de la zona euro, operaba al 2,715%, tras tocar su máximo desde el 7 de octubre (2,718%).

* El principal dato estadounidense de la semana será el informe de empleo de septiembre, que se publicará el jueves con retraso. Es posible que las cifras no sean de gran utilidad, ya que los sondeos privados mostraron antes una desaceleración del mercado laboral.

* "Si todo lo que hace es confirmar eso, no va a cambiar la sintonía de los funcionarios más duros de la Reserva Federal. Están más preocupados por los riesgos al alza de la inflación, por lo que los datos del IPC serán cruciales para ellos", dijo Khoon Goh, de ANZ.

* Home Depot, Target, Walmart y Nvidia presentarán resultados en Estados Unidos esta semana, con todas las miradas puestas en el fabricante de chips, donde la respuesta del mercado se perfila como una prueba de su chispeante avance.

* En el mercado de divisas, el dólar subía levemente, dejando al euro justo cerca de los US$1,16.

* El oro bajaba a US$4.072 la onza, aunque acumula un alza del 55% en lo que va de año, desde que tocó los US$2.624 la onza el 1 de enero, ya que la demanda de refugio, las tensiones geopolíticas y las expectativas de tasas más bajas han aumentado su atractivo.

* Los futuros del crudo restaban en torno a un 0,7%, al reanudarse la carga en un centro ruso afectado por un ataque ucraniano.

(Reporte de Lawrence White en Londres y Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)