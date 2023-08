Mercados globales-acciones y rendimientos del tesoro caen tras la baja de calificación a eeuu

Por Yoruk Bahceli

2 ago (Reuters) - Las acciones mundiales caían y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban el miércoles, después de que la agencia de calificación Fitch bajó inesperadamente la calificación crediticia soberana a Estados Unidos.

* Fitch recortó un escalón la calificación de Estados Unidos, de AAA a AA+, por lo que consideró un deterioro de la situación fiscal, una decisión que anunció el martes tras el cierre de Wall Street.

* La noticia afectó a los mercados bursátiles mundiales, llevando al índice europeo STOXX 600 a su nivel más bajo en dos semanas. El índice recortaba sus pérdidas, pero a las 1112 GMT seguía cayendo un 0,8%.

* Los futuros del Nasdaq perdían más de un 1% y las bolsas de Asia-Pacífico cayeron, en parte por los señales de debilidad de la economía china.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaban 3 puntos básicos, mientras que los swaps de incumplimiento crediticio, que aseguran la exposición a los bonos del Tesoro estadounidense, apenas se movieron, según datos de S&P Global Market Intelligence.

* El dólar subía sólo un 0,2% frente a una cesta de divisas.

* "La falta de movimiento en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y en el índice del dólar sugiere que el mercado ya ha cuantificado y evaluado en gran medida el daño causado por las recientes caídas", dijo Sophie Lund-Yates, analista principal de renta variable de Hargreaves Lansdown.

* El movimiento de Fitch, tras haber puesto en mayo puso las calificaciones en vigilancia negativa, provocó una airada respuesta de la Casa Blanca, que lo calificó de "arbitrario y basado en datos obsoletos", ya que se anuncio dos meses después de un acuerdo sobre el techo de la deuda que evitó una cesación de pagos de Estados Unidos. * Si bien los inversores afirman que es improbable que la rebaja de la calificación tenga un gran impacto en los bonos del Tesoro, que apuntalan el sistema financiero como un activo seguro sin rival, ha inyectado cierta incertidumbre en los mercados financieros y ha vuelto a centrar la atención en las métricas de deuda de la mayor economía del mundo. * La noticia también se conoció justo después de que el Tesoro estadounidense dijo el lunes que esperaba pedir prestados 1,007 billones de dólares en el tercer trimestre, la mayor cantidad de la historia para ese periodo, frente a la estimación de 274.000 millones de dólares de mayo. * La atención seguía centrada en la política monetaria, con la incertidumbre en torno a cuánto subirá las tasas el Banco de Inglaterra el jueves. Los inversores apuestan en un 60% por un alza de 25 puntos básicos, tras la inesperada subida de 50 puntos básicos de junio. * En Estados Unidos se publicarán nuevos datos sobre el mercado laboral esta semana. * Los precios del petróleo subían el miércoles y cotizaban cerca de su nivel más alto desde abril, después de que datos de la industria mostraron una reducción mucho más pronunciada de lo esperado la semana pasada en los inventarios de crudo de Estados Unidos. * Los futuros del crudo West Texas Intermediate avanzaban un 0,9% hasta 82,07 dólares, mientras que el crudo Brent subía un 0,9%, a 85,57 dólares por barril. * El oro se revalorizaba un 0,4%, a 1.952,60 dólares la onza.

(Reporting by Yoruk Bahceli and Xie Yu; Additional reporting by Kevin Buckland in Tokyo; Editing by Sonali Paul, Alex Richardson and Hugh Lawson)

Reuters