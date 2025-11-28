MERCADOS GLOBALES - Asia acaba al alza un noviembre difícil ante las apuestas de recorte de la Fed

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 28 nov (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se disponen a terminar un noviembre difícil en terreno más estable, mientras el resurgimiento de las esperanzas de un recorte inminente de los tipos de interés en Estados Unidos ayudaban a calmar el nerviosismo por unas valoraciones excesivas y llevaban a los bonos del Tesoro a avanzar por cuarto mes consecutivo.

Los mercados estadounidenses, que permanecieron cerrados en la víspera por la festividad de Acción de Gracias, tendrán una sesión reducida el viernes, por lo que la actividad es más moderada de lo habitual en las principales clases de activos. Las bolsas europeas cotizaban mayoritariamente al alza, mientras que las divisas se mostraban mucho más tranquilas.

Los futuros de las bolsas europeas subían un 0,1% en Asia, mientras que los del FTSE avanzaban un 0,2%. Sin embargo, los futuros de Wall Street se vieron afectados por una interrupción de datos en CME Group que afectó al comercio de divisas y futuros sobre divisas, materias primas y bonos del Tesoro.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,3% el viernes, pero aun así subía un 2,7% en la semana, la primera subida semanal en cuatro. En el mes, todavía registraba una caída del 3%. El Nikkei japonés apenas se movía y se encaminaba a una subida semanal del 3,2%. En el mes, sin embargo, bajó un 4,3%.

Las bolsas surcoreanas bajaban un 1,5%, después de que el banco central del país mantuviera estables los tipos y señalara el fin del ciclo de relajación. Aun así, el índice ha subido un 1,9% en la semana.

El mes de noviembre de este año ha sido inusualmente agitado para la renta variable mundial, en un clima de preocupación por las elevadísimas valoraciones de los valores tecnológicos, que ha sacudido los mercados, mientras que el cierre de la Administración de EEUU no finalizó hasta después de 43 días, una cifra récord. El barómetro de riesgo bitcóin cayó un 16% en noviembre.

La falta de datos económicos a raíz del cierre de la Administración ha hecho que la Reserva Federal se muestre cautelosa sobre una mayor relajación de la política monetaria, pero pesos pesados como el gobernador de la Fed Christopher Waller y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, se han mostrado partidarios de un recorte de tipos el mes que viene, estabilizando el sentimiento.

Según CME FedWatch, los futuros de los fondos de la Reserva Federal apuntan a una probabilidad del 85% de que se produzca un recorte de tipos el mes que viene, lo que supone un cambio radical respecto al 30% de una semana antes.

Vincenzo Vedda, director de inversiones de DWS, dice: "Si lo ponemos todo junto, y si observamos la valoración en comparación con las burbujas del pasado, por ejemplo, creo que aún no hemos llegado a ese punto".

"Creemos en general que la inflación sigue controlada... En general, en los próximos 12 meses, tenemos un crecimiento decente... En general, tenemos un entorno benigno para los activos de riesgo", añade. El índice chino avanzaba un 0,2% el viernes, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong bajaba un 0,2%.

(Información de Stella Qiu y Tom Westbrook; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)